Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Para contener a la embestida opositora en el Congreso, el oficialismo estructuró un esquema informal de contención integrado por figuras clave como la propia Bullrich -líder del bloque en el Senado-, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt. Este grupo se ha repartido tareas con el objetivo de dilatar cualquier pedido de interpelación o moción de censura contra el jefe de ministros. La meta de máxima de la cúpula libertaria es postergar el tratamiento del tema al menos hasta el 2 de julio, fecha en la que está prevista que Adorni asista al Senado a brindar su Informe de Gestión.