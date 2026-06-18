Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Mientras la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) espera que la Junta Electoral presente un nuevo cronograma para reactivar la tercera etapa de las elecciones y la Cámara Federal de Apelaciones resuelva la cuestión de fondo sobre la candidatura de Sergio Pagani, los decanos comenzaron a fijar posición sobre uno de los procesos institucionales más complejos que atravesó la casa de altos estudios en los últimos años.
LA GACETA consultó a los responsables de las 13 facultades sobre dos ejes centrales: su opinión respecto de la judicialización del proceso electoral y de los cuestionamientos planteados a la postulación de Pagani; y cuál será su postura política en caso de que la fórmula oficialista junto a Mercedes Leal continúe en carrera o, por el contrario, la Justicia confirme su imposibilidad de competir.
En términos generales, la mayoría de los decanos coincidió en reivindicar la autonomía universitaria y sostuvo que las diferencias sobre la interpretación del nuevo Estatuto debieron resolverse dentro de los órganos de gobierno de la UNT antes que en los tribunales.
Al mismo tiempo, remarcaron la necesidad de respetar las resoluciones judiciales mientras se aguarda una sentencia definitiva sobre la medida cautelar que mantiene suspendida la candidatura de Sergio Pagani.
En el plano político también se observa una posición mayoritaria. La mayoría de los decanos ratificó su respaldo a la fórmula oficialista si finalmente queda habilitada para competir en la Asamblea Universitaria.
No obstante, también dejaron abierta la puerta a otros escenarios. Algunos señalaron que, si la Justicia confirma la imposibilidad de que Sergio Pagani sea candidato, acompañarán la decisión que adopte el espacio oficialista o el consenso que alcancen la mayoría de las facultades. Otros prefirieron no anticipar una definición y afirmaron que evaluarán las fórmulas que finalmente oficialice la Junta Electoral antes de expresar su apoyo.
El nuevo cronograma electoral deberá contemplar una nueva instancia para la acreditación de fórmulas, su exhibición pública, el período de impugnaciones y la posterior oficialización de las candidaturas.
Recién una vez cumplidas esas etapas, el Honorable Consejo Superior podrá convocar nuevamente a la Asamblea Universitaria, integrada por 161 asambleístas, que tendrá a su cargo la elección del próximo rector y vicerrector.
Los únicos decanos que no respondieron la consulta de LA GACETA fueron Sergio Fernández, de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, y Susana del Valle Monserrat, de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria.
Las posturas de los decanos frente a la disputa por el Rectorado
“PROMOVER UNA SOLUCIÓN POLÍTICA QUE SUPERE EL CONFLICTO JUDICIAL”
“Si bien la judicialización constituye una vía legítima para garantizar la legalidad y el Estado de Derecho, en este caso particular entra en tensión con el principio de autonomía universitaria al limitar la capacidad de autorregulación institucional y desplazar los mecanismos propios de resolución de conflictos de los que dispone la Universidad. Como consecuencia, podrían generarse efectos negativos sobre la legitimidad de origen de las autoridades electas y, en consecuencia, sobre la gobernabilidad institucional”.
“Apoyamos la fórmula Pagani-Leal para la conducción de la Universidad. No obstante, entendemos que resulta conveniente propiciar un acuerdo político entre las fórmulas participantes que permita superar el conflicto judicial. Por ejemplo, podría evaluarse una declinación simultánea de ambas fórmulas, lo que posibilitaría reiniciar el proceso electoral libre de cuestionamientos judiciales. Esta alternativa no implicaría una renuncia definitiva por parte de los candidatos involucrados. Por el contrario, podría habilitar una ventana temporal previamente acordada para que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión, contribuyendo a que la conclusión del proceso electoral se desarrolle con mayor previsibilidad, legitimidad y fortaleza institucional”
Roberto Gómez López
Arquitectura y Urbanismo
“DEBE RESPETARSE LA INSTITUCIONALIDAD”
“Considero que el proceso electoral debe seguir desarrollándose con pleno respeto a la institucionalidad, al Estatuto y a las decisiones de la Justicia, garantizando transparencia y legitimidad para toda la comunidad universitaria”. “Nuestra Facultad de Artes apoya la continuidad del proyecto que encabeza el Ing. Sergio Pagani por el acompañamiento que hemos recibido en nuestra Unidad Académica, los avances generales logrados en la gestión y por la necesidad de consolidar un rumbo de crecimiento para la UNT. En cualquier escenario, sostendré la importancia de preservar la unidad institucional y el fortalecimiento de la universidad pública”
Silvia Agüero
Artes
“LA ELECCIÓN FUE EJEMPLAR Y SE APEGÓ AL ESTATUTO”
“El proceso electoral fue absolutamente transparente y respetuoso de todas las garantías democráticas previstas en nuestro Estatuto. Por ello, los cuestionamientos formulados resultan difíciles de sostener frente a los hechos objetivos. La elección se desarrolló conforme a las normas vigentes, con reglas conocidas de antemano por todos los actores y con mecanismos de control que garantizaron la transparencia y la legitimidad de los resultados. En definitiva, más allá de las diferencias propias de toda contienda democrática, lo cierto es que se trató de una elección ejemplar desde el punto de vista institucional, desarrollado con estricto apego al Estatuto, amplia participación y un firme compromiso con el fortalecimiento de la democracia universitaria” “No tengo inconvenientes en manifestar mi acompañamiento a la fórmula que encabeza el ingeniero Pagani. Lo hago porque considero que representa valores y objetivos que comparto y que entiendo son necesarios para esta etapa de la Universidad. Más allá de los nombres propios, mi respaldo está vinculado a una manera de gobernar que ha demostrado capacidad de gestión, respeto por las normas, apertura al diálogo y compromiso con el fortalecimiento institucional. Por esa razón, si esa propuesta continúa participando del proceso electoral, es el espacio en el que me siento representada y al que acompañaría”
María Inés Gómez
Bioquímica, Química y Farmacia
“LAS DUDAS TENÍAN QUE DEBATIRSE EN EL CONSEJO”
“Tuve una participación activa en las discusiones de las comisiones de reforma. En todo momento la interpretación general y el espíritu fue que en el caso de una reforma integral de un Estatuto, todos sus puntos comienzan a regir a partir de su puesta en vigencia. Considero que los cuestionamientos o dudas deberían haberse debatido en el seno del Consejo Superior como órgano de interpetación y con los mecanismos existentes, manteniendo el principio de autonomía. De todas maneras, la cuestión de fondo se dilucidará con el fallo final de la Cámara. Estamos apoyando la fórmula Pagani-Leal que es la fórmula consensuada con la mayoría de las facultades, con quienes venimos trabajando y se generaron avances muy importantes durante su conducción. En cualquier otro caso, apoyaremos a quienes surjan del consenso mayoritario y se comprometan a seguir trabajando con las líneas de acción que se vienen ejecutando. Hay muchas personas valiosas en la universidad”
Jorge Rospide
Ciencias Económicas
“CONCLUIREMOS SIN PROSCRIBIR A NADIE”
“La verdad es que transitamos un proceso electoral complejo, en el que algunos colegas docentes eligieron el camino de la judicialización desechando nuestros propios canales de resolución. Acompañamos el acatamiento a las decisiones judiciales como parte elemental del Estado de Derecho. Ahora la Justicia nos indicó que la UNT debe asumir la responsabilidad legal e institucional de encauzar sus elecciones, y ese es el mandato con que se instruyó a la Junta Electoral. Mientras tanto esperamos que se resuelva la cuestión de fondo y la Justicia nos señale si Sergio Pagani puede o no ser candidato, y así poder concluir este proceso sin proscribir a nadie”
“Nosotros apoyamos la candidatura a rector de Sergio Pagani, quien consideramos condujo la mejor gestión rectoral desde la reapertura democrática hasta hoy”
Sergio Mohamed
Ciencias Exactas
“EL NUEVO ESTATUTO NO ES RETROACTIVO”
“El proceso electoral se cumplió completamente en todas sus etapas, salvo la tercera (elección de rector y vice) que fue judicializada antes de comenzar en una clara postura de desconocimiento de la autonomía universitaria y respeto de las normas de autogobierno universitario. Esta autonomía es constitucional y debió recurrirse a los órganos universitarios como el Consejo Superior para la interpretación del nuevo Estatuto que establece, de manera expresa, que comenzará a regir a partir de las elecciones de 2026. Por tanto, no es retroactivo”
“Estamos convencidos que el Estatuto no tenía ni tiene una cláusula proscriptiva expresa que impida la postulación del Ingeniero Sergio Pagani, por ello apoyamos su fórmula”
Cristina Grunauer de Falú
Derecho y Ciencias Sociales
“La conducción no debe surgir de una proclamación judicial”
“Considero que la Universidad debe resolver sus procesos electorales a través de sus propios órganos institucionales, respetando la voluntad de los representantes electos por cada estamento. En ese sentido, la última resolución judicial marca un camino razonable: respetar la autonomía universitaria y reencauzar la elección de rector por las vías propias de la UNT. La conducción de la Universidad no debería definirse por una proclamación judicial, sino mediante un proceso con legitimidad democrática por medio de la Asamblea Universitaria”
“Desde el inicio de mi candidatura a decano manifesté el apoyo a Sergio Pagani, porque considero que ordenó la Universidad llevando adelante una gestión transparente y de calidad institucional. Ahora corresponde esperar a que la Cámara brinde certeza y defina su candidatura”
Fernando Erimbaue
Educación Física
“Reabrir etapas pone en riesgo el proceso”
“Me preocupa mucho el contenido de la última resolución porque mi temor es que va a profundizar la judicialización de este proceso. El hecho de reabrir etapas que ya habían sido cerradas por la propia Junta Electoral, como es la etapa de inscripción y de oficialización de las listas y de los candidatos, va en contra, según mi leal saber y entender, del principio de preclusión. Una etapa que ha sido cerrada no debe ser reabierta, sobre todo en procesos electorales, en donde reabrir etapas que ya han sido superadas pone en riesgo la marcha de los procesos electorales”
“Si la fórmula Pagani-Leal sigue en carrera, por supuesto que continúa mi apoyo”
Sergio Robín
Filosofía y Letras
“SI PAGANI NO PUEDE, ELEGIREMOS A LOS MÁS INDICADOS”
“Consideramos que el proceso electoral universitario se estaba desarrollando con razonable normalidad y de acuerdo al cronograma vigente. A partir de la medida cautelar, la situación quedó sujeta a decisión de la Justicia, por ello se adecuó nuestra actuación a lo que la Cámara Federal dispuso. Entendemos que ese es el camino institucional correcto: respetar las decisiones judiciales sin renunciar a la autonomía universitaria”
“Nuestra facultad, desde la gestión anterior hasta hoy, viene trabajando en la postulación del ingeniero Pagani y compartiendo su forma respetuosa de conducir nuestra Universidad; y en el supuesto que su fórmula siguiera en carrera sostendremos está posición, de lo contrario decidiremos , entre los que se postulen, a los que consideremos más indicados para dirigir nuestra Universidad”
Liliana Tefaha
Medicina
“ESPERAMOS EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL DEFINITIVO”
“En el marco del actual proceso electoral, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las normativas legales vigentes. Tras la última resolución judicial, se ha encomendado a la Junta Electoral la reestructuración del cronograma eleccionario para preservar la institucionalidad de la UNT. Quedamos a la espera del pronunciamiento judicial definitivo respecto a la oficialización de la fórmula encabezada por Sergio Pagani, que nosotros apoyamos, con el propósito de asegurar el desarrollo del proceso electoral”
Gastón Lagarrigue
Odontología
“EL NUEVO ESTATUTO INAUGURA UNA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL”
“Considero que la Universidad cuenta con órganos institucionales específicos para interpretar, aplicar y garantizar el cumplimiento de sus normas, y es precisamente en esos ámbitos donde deben resolverse las controversias vinculadas a la vida universitaria, en el marco del principio de autonomía universitaria. Nuestra interpretación ha sido que la vigencia del nuevo Estatuto inaugura una nueva etapa institucional. Esa interpretación fue la que sostuvo la Junta Electoral al oficializar las candidaturas. De todos modos somos respetuosos de las decisiones judiciales”
“Desde el inicio hemos expresado con claridad nuestro acompañamiento a la fórmula encabezada por el ingeniero Sergio Pagani. Entendemos que representa la continuidad de una gestión caracterizada por la transparencia, la honestidad, la eficiencia y una administración responsable de los recursos universitarios”
Silvia López de Martín
Psicología