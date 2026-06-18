Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

“LA ELECCIÓN FUE EJEMPLAR Y SE APEGÓ AL ESTATUTO”

“El proceso electoral fue absolutamente transparente y respetuoso de todas las garantías democráticas previstas en nuestro Estatuto. Por ello, los cuestionamientos formulados resultan difíciles de sostener frente a los hechos objetivos. La elección se desarrolló conforme a las normas vigentes, con reglas conocidas de antemano por todos los actores y con mecanismos de control que garantizaron la transparencia y la legitimidad de los resultados. En definitiva, más allá de las diferencias propias de toda contienda democrática, lo cierto es que se trató de una elección ejemplar desde el punto de vista institucional, desarrollado con estricto apego al Estatuto, amplia participación y un firme compromiso con el fortalecimiento de la democracia universitaria” “No tengo inconvenientes en manifestar mi acompañamiento a la fórmula que encabeza el ingeniero Pagani. Lo hago porque considero que representa valores y objetivos que comparto y que entiendo son necesarios para esta etapa de la Universidad. Más allá de los nombres propios, mi respaldo está vinculado a una manera de gobernar que ha demostrado capacidad de gestión, respeto por las normas, apertura al diálogo y compromiso con el fortalecimiento institucional. Por esa razón, si esa propuesta continúa participando del proceso electoral, es el espacio en el que me siento representada y al que acompañaría”