Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

El modus operandi consistía fundamentalmente en la captación de ciudadanos habilitados legalmente ante la Anmac para que prestaran su identidad y registraran las armas a su nombre. Una vez que el trámite burocrático y legal quedaba asentado, el material bélico se desviaba de inmediato de su destino legal y pasaba a manos de la organización oculta. En esta estructura resultó fundamental la connivencia y aporte técnico de tres dependientes de un establecimiento comercial del rubro armería de San Miguel de Tucumán, , quienes, valiéndose de sus conocimientos especializados y acceso a documentación oficial, agilizaban las transferencias espurias e incluso insertaban firmas apócrifas; una de las armas secuestradas, de hecho, figuraba inscripta a nombre de un ciudadano fallecido en el año 2020.