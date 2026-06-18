Seguridad

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

“Choclito” Carrizo fue acusado de homicidio preterintencional. Quejas de la querella.

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Mario “Choclito” Carrizo (25) continuará detenido por la muerte de Carlos Romano Hardoy (40) hasta el 16 de agosto. Sin embargo, cumplirá la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario, luego de haber sido acusado de homicidio preterintencional, un delito que contempla una pena de ejecución condicional.

El auxiliar Miguel Fernández, siguiendo instrucciones del fiscal Carlos Sale, informó que el lunes al mediodía, Romano Hardoy ingresó al barrio El Triángulo I, en Villa Carmela, presuntamente para comprar drogas. En esas circunstancias se encontró con Carrizo y comenzaron a discutir. “Una testigo declaró que observó cómo el acusado le aplicó un golpe de puño en el sector derecho de la cabeza. La víctima cayó pesadamente al suelo. Cuando llegaron los médicos, confirmaron que ya había fallecido”, explicó.

Fernández indicó que los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el golpe recibido no habría sido suficiente, por sí solo, para provocar la muerte. No obstante, aclaró que las consecuencias podrían haberse agravado debido a que la víctima tenía colocado un implante coclear en esa zona. También señaló que aún restan estudios complementarios para determinar si Romano Hardoy presentaba otro tipo de lesión cerebral que pudiera haber incidido en el desenlace fatal. Por esa razón, lo acusó de homicidio preterintencional, figura que contempla aquellos casos en los que el agresor pretende causar una lesión, pero termina provocando una muerte que no buscaba ocasionar. Claudia Ochi, defensora del acusado, no se opuso a la imputación.

Investigan la muerte de un hombre durante una pelea en Villa Carmela: hay un joven aprehendido

Investigan la muerte de un hombre durante una pelea en Villa Carmela: hay un joven aprehendido

“No considero prudente que esa sea la acusación. Entiendo que debería investigarse un homicidio simple. Es muy apresurado arribar a esa conclusión cuando todavía faltan resultados periciales y tampoco se ha esclarecido cuál fue el móvil del hecho”, sostuvo María José Pérez Valdez, representante legal de la familia de la víctima. “Carlos tenía problemas de consumo y concurría con frecuencia a ese lugar para comprar drogas. ‘Choclito’ lo conocía perfectamente y sabía que tenía importantes problemas de salud derivados de un accidente que había sufrido años atrás”, añadió.

La jueza Eliana Gómez Moreira escuchó sus planteos, pero aclaró que no podía analizarlos porque la profesional aún no había sido formalmente admitida como querellante. Finalmente, aceptó la calificación legal propuesta por el Ministerio Público.

La otra polémica

Fernández solicitó que se dictara la prisión preventiva por dos meses para garantizar el normal desarrollo de la investigación. “Debe tenerse presente que el acusado se retiró del lugar después de haber golpeado a la víctima. Además, cuando personal de Homicidios fue a buscarlo, también intentó alejarse”, argumentó. “Si bien la acusación formulada corresponde a un delito que prevé una pena de cumplimiento condicional, todavía quedan medidas probatorias por realizar y es necesario asegurar el avance de la investigación”, añadió. La defensa tampoco se opuso a ese pedido.

La magistrada hizo lugar parcialmente al planteo de la Fiscalía. Dispuso la medida cautelar hasta el 16 de agosto, pero resolvió que Carrizo la cumpla bajo arresto domiciliario.

La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

La resolución generó un nuevo cruce durante la audiencia. “Quería preguntarle por qué dispuso el arresto domiciliario si esa modalidad no había sido solicitada ni por el Ministerio Público ni por la defensa”, consultó Pérez Valdez.

Gómez Moreira respondió: “Porque es mi obligación controlar las garantías de las personas sometidas a proceso”. La explicación no conformó a la representante de la familia de la víctima, que anticipó que continuará analizando las actuaciones y evaluando futuras presentaciones en el expediente.

Temas Villa CarmelaMinisterio PúblicoCarlos SaleInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Investigan la muerte de un hombre durante una pelea en Villa Carmela: hay un joven aprehendido

Investigan la muerte de un hombre durante una pelea en Villa Carmela: hay un joven aprehendido

Lo más popular
¿La escuela de hoy enseña lo que los chicos van a necesitar en el futuro?
1

¿La escuela de hoy enseña lo que los chicos van a necesitar en el futuro?

Creó una empresa que ayudó a cientos de personas a conseguir trabajo y asegura: Tu resultado es igual a tu conocimiento multiplicado por la IA
2

Creó una empresa que ayudó a cientos de personas a conseguir trabajo y asegura: "Tu resultado es igual a tu conocimiento multiplicado por la IA"

Antes uno estudiaba una carrera para toda la vida; ahora estudia toda la vida para una carrera
3

"Antes uno estudiaba una carrera para toda la vida; ahora estudia toda la vida para una carrera"

La escuela y la Inteligencia Artificial: “No es un jugador cualquiera; es el Messi que estamos enfrentando
4

La escuela y la Inteligencia Artificial: “No es un jugador cualquiera; es el Messi que estamos enfrentando"

En un mundo de cambios vertiginosos, estas son algunas claves para no quedar fuera del sistema
5

En un mundo de cambios vertiginosos, estas son algunas claves para no quedar fuera del sistema

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto
2

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
3

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
4

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
5

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Más Noticias
“La Bohème” despliega su tragedia en el teatro San Martín

“La Bohème” despliega su tragedia en el teatro San Martín

Preestreno de “Toy Story 5”: cuando la tecnología desafía a los juguetes

Preestreno de “Toy Story 5”: cuando la tecnología desafía a los juguetes

Cartas de lectores: Las rejas del Nacional

Cartas de lectores: Las rejas del Nacional

Proyecto abandonado en Tucumán: “El transporte elevado es una tendencia mundial”

Proyecto abandonado en Tucumán: “El transporte elevado es una tendencia mundial”

La juventud garantiza un abrazo eterno al tango

La juventud garantiza un abrazo eterno al tango

Un género que no pasa de moda: el tango se baila, se canta y se siente

Un género que no pasa de moda: el tango se baila, se canta y se siente

El tango llama, y los jóvenes tucumanos responden

El tango llama, y los jóvenes tucumanos responden

Comentarios