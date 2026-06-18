Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Fernández indicó que los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el golpe recibido no habría sido suficiente, por sí solo, para provocar la muerte. No obstante, aclaró que las consecuencias podrían haberse agravado debido a que la víctima tenía colocado un implante coclear en esa zona. También señaló que aún restan estudios complementarios para determinar si Romano Hardoy presentaba otro tipo de lesión cerebral que pudiera haber incidido en el desenlace fatal. Por esa razón, lo acusó de homicidio preterintencional, figura que contempla aquellos casos en los que el agresor pretende causar una lesión, pero termina provocando una muerte que no buscaba ocasionar. Claudia Ochi, defensora del acusado, no se opuso a la imputación.