Shakira y la polémica del Mundial 2026: el comentario de su doble que hizo estallar las redes
Los rumores sobre una supuesta doble de Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 se multiplicaron en redes sociales. En medio de la polémica, Shakibecca decidió responder con una broma que se volvió tendencia.
Resumen para apurados
- Seguidores especularon que la imitadora Shakibecca reemplazó a Shakira en la apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca debido a su gran parecido físico con la cantante.
- La teoría creció tras un video de Shakibecca en México, donde la imitadora bromeó diciendo que estaba de fiesta y no en el estadio, lo que se volvió viral en Instagram.
- El entorno de Shakira desmintió el rumor confirmando su show, mientras el hecho resalta el impacto de las teorías virales en redes sociales durante eventos globales.
La inauguración del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en las redes sociales, pero esta vez no por el espectáculo musical, sino por una curiosa teoría que tuvo como protagonista a Shakira. En las últimas horas, una publicación en Instagram y el comentario de una reconocida imitadora de la artista colombiana volvieron a alimentar una polémica que se viralizó en todo el mundo.
Todo comenzó cuando algunos usuarios comenzaron a especular con la posibilidad de que la cantante no hubiera sido quien apareció durante la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca. Las versiones apuntaron rápidamente hacia Shakibecca, una influencer venezolana conocida por su notable parecido físico con la intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" y "Waka Waka".
El video que reavivó la teoría sobre una supuesta doble de Shakira
En medio de los comentarios y las especulaciones, una relacionista pública compartió un video junto a Shakibecca en México. En las imágenes ambas aparecen bailando y disfrutando de una salida nocturna, mientras el texto que acompañó la publicación hizo referencia directa a los rumores.
Con tono humorístico, el mensaje jugó con la teoría que circulaba en internet y sugirió que la imitadora estaba lejos del estadio durante la presentación de la artista colombiana.
La publicación rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y reacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos por los seguidores de la cantante.
El comentario de Shakibecca que se volvió viral
Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando la propia Shakibecca decidió sumarse a la broma. La influencer respondió al video con un comentario en el que aseguró, también en tono de humor, que se encontraba de fiesta y no en el Estadio Azteca.
Su intervención fue celebrada por miles de usuarios, que destacaron la manera distendida con la que enfrentó las versiones que la señalaban como la supuesta doble de Shakira durante la inauguración del Mundial.
Qué se sabe sobre la presentación de Shakira en el Mundial 2026
A pesar de la repercusión que alcanzó la teoría en redes sociales, desde el entorno de la cantante descartaron las especulaciones y sostuvieron que fue la propia Shakira quien participó del espectáculo realizado en el Estadio Azteca.
Sin embargo, el parecido físico entre la artista y la influencer venezolana volvió a captar la atención de los usuarios, que durante horas debatieron en distintas plataformas sobre la identidad de la persona que apareció en el escenario.
Mientras tanto, el comentario de Shakibecca terminó convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas vinculadas a la inauguración del Mundial 2026, sumando una dosis de humor a una controversia que no deja de generar repercusiones en internet.