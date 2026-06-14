Shakira y la polémica del Mundial 2026: el comentario de su doble que hizo estallar las redes

La inauguración del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en las redes sociales, pero esta vez no por el espectáculo musical, sino por una curiosa teoría que tuvo como protagonista a Shakira. En las últimas horas, una publicación en Instagram y el comentario de una reconocida imitadora de la artista colombiana volvieron a alimentar una polémica que se viralizó en todo el mundo.