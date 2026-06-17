La nueva vida de Evangelina Salazar a los 80 años: sus nietos, el amor con "Palito" Ortega y la única condición para volver a actuar
La reconocida actriz celebra sus 80 años alejada de los medios y dedicada a su familia. Repasa una carrera que marcó a la televisión argentina y revela bajo qué condición aceptaría regresar a la actuación.
Resumen para apurados
- La actriz Evangelina Salazar celebra sus 80 años en Argentina alejada de los medios, revelando que solo volvería a actuar si es dirigida por su hijo, el cineasta Luis Ortega.
- Tras una de las carreras más exitosas de los años 60 y 70, Salazar se casó con Palito Ortega y decidió priorizar su vida familiar y la crianza de sus seis hijos.
- Su eventual regreso bajo la dirección de Luis Ortega genera gran expectativa en el público y podría marcar un hito emotivo para el cine y la televisión argentina.
Evangelina Salazar es una de las actrices más recordadas de la televisión y el cine argentino. Dueña de una exitosa carrera durante las décadas del 60 y 70, hoy, a los 80 años, disfruta de una vida mucho más tranquila, enfocada en su familia, sus nietos y lejos de la exposición mediática.
Tras convertirse en una de las grandes figuras del espectáculo nacional, la actriz eligió hace años dar un paso al costado para priorizar su vida personal junto a su esposo, "Palito" Ortega, con quien construyó una de las parejas más emblemáticas de la farándula argentina.
Aunque permanece alejada de los sets de filmación, nunca descartó por completo la posibilidad de volver a trabajar.
La exitosa carrera de Evangelina Salazar en la televisión y el cine
Nacida el 15 de junio de 1946 en la ciudad de Buenos Aires, Evangelina Salazar comenzó su formación artística estudiando danza y declamación. Su debut llegó durante los años 60, cuando rápidamente conquistó al público gracias a su naturalidad frente a las cámaras.
Su popularidad creció con éxitos televisivos como "Jacinta Pichimahuida", "La pícara soñadora" y "El amor tiene cara de mujer", producciones que marcaron una época en la televisión argentina.
En paralelo, también desarrolló una importante carrera cinematográfica. Uno de los momentos más destacados fue su actuación en "Del brazo y por la calle", película por la que obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria.
La historia de amor entre Evangelina Salazar y Palito Ortega
La vida de Evangelina Salazar cambió para siempre durante el rodaje de "Mi primera novia", en 1965, cuando conoció a Ramón "Palito" Ortega.
La relación avanzó rápidamente y dos años más tarde se casaron en una ceremonia que fue transmitida por televisión y seguida por millones de argentinos, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más recordados del espectáculo de la época.
Con el paso del tiempo, la actriz decidió disminuir su actividad artística para acompañar la carrera de su marido y dedicarse a la crianza de sus seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega, varios de los cuales también desarrollaron exitosas carreras dentro del mundo artístico.
Lejos de considerar esa decisión como un sacrificio, siempre sostuvo que fue una elección tomada por convicción y desde el amor hacia su familia.
La única condición de Evangelina Salazar para volver a actuar
Aunque hace varios años que no participa de una producción importante, Evangelina Salazar nunca cerró definitivamente la puerta a un regreso.
La actriz reconoció en distintas entrevistas que no termina de sentirse identificada con las dinámicas actuales de la industria audiovisual, aunque sí existe un proyecto que podría convencerla de volver frente a las cámaras.
Su única condición es que la propuesta sea dirigida por Luis Ortega, su hijo y uno de los cineastas argentinos más reconocidos de la actualidad.
El director ha manifestado en más de una oportunidad su deseo de trabajar junto a su madre, una posibilidad que mantiene viva la ilusión de los seguidores de la actriz.
Rodeada de sus nietos y con una vida alejada de la exposición
Actualmente, Evangelina Salazar disfruta de una rutina centrada en su familia y, especialmente, en sus nietos, con quienes comparte gran parte de su tiempo.
Después de una carrera repleta de éxitos y más de cinco décadas junto a Palito Ortega, la actriz atraviesa una etapa de tranquilidad, alejada de los medios y agradecida por el camino recorrido.
Mientras su legado permanece vigente en la historia de la televisión argentina, el público aún conserva la esperanza de verla nuevamente en la pantalla, una posibilidad que dependerá, exclusivamente, de un proyecto encabezado por su hijo Luis Ortega.