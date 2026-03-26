El dolor de Palito Ortega: el recuerdo de su hermana que lo hizo llorar en plena entrevista

En medio de su emotiva gira despedida por la Argentina, Ramón "Palito" Ortega protagonizó un momento profundamente conmovedor al recordar una de las tragedias más duras de su vida: la muerte de su hermana, ocurrida el mismo día de su debut artístico.
El histórico cantautor, figura central de la música popular argentina, brindó una entrevista al ciclo Mediodía Noticias, donde habló sobre su presente en los escenarios y el significado personal de su tour “Palito por siempre”, con el que recorre el país a modo de despedida.
Una despedida cargada de emoción
Durante la charla con la periodista Nazarena Di Serio, Ortega reflexionó sobre el sentido de esta última etapa de su carrera. “El país es grande y es muy difícil despedirse desde un escenario. Entonces, en cada provincia sentimos que nos despedimos de ese lugar y probablemente no volvamos”, explicó.
Con más de seis décadas de trayectoria, el artista reconoció que el vínculo con el público sigue siendo uno de los pilares de su vida. “No es fácil quedarse en la historia de la gente. Yo tuve la suerte de escribir mis propias canciones y eso me permitió sostener una carrera”, señaló.
El recuerdo que lo marcó para siempre
Sin embargo, el momento más impactante de la entrevista llegó cuando el cantante evocó su debut musical, atravesado por una tragedia familiar que lo marcó para siempre.
“Mi debut fue una cosa que me marcó para toda la vida”, comenzó relatando, antes de quebrarse en llanto. “Yo tenía una hermanita que iba al colegio, la atropelló un ómnibus y falleció el mismo día que yo debutaba como Palito Ortega”, contó visiblemente emocionado.
El artista no pudo contener las lágrimas al recordar ese episodio, que definió como “la tristeza más grande” de su vida. “Yo le cantaba a la chiquita. Le puse a mi hija Rosario por ella, se llamaba Rosarito”, agregó.
Una vida entre el dolor y el éxito
A lo largo de la entrevista, Ortega reflexionó sobre los contrastes que atravesaron su vida: el éxito, el reconocimiento y, también, los momentos más difíciles.
“La vida está hecha de circunstancias difíciles, de aplausos, de indiferencias. Tiene todos los matices. El asunto es ver hacia dónde querés ir”, expresó.
En ese sentido, el cantante destacó que, más allá de su carrera artística, su mayor logro es su familia. “Lo mejor que me pasó en la vida no son solo los amigos o la música, sino mi familia”, concluyó.
Mientras recorre el país en su gira despedida, Palito Ortega no solo repasa sus grandes éxitos, sino también los recuerdos más profundos que marcaron su historia personal, en una conexión íntima con el público que lo acompañó durante toda su carrera.