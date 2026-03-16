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La torta del cumpleaños de Palito Ortega recreó la primera casa donde vivió en Tucumán: el emotivo homenaje por sus 85 años

El cantante celebró sus 85 años rodeado de su familia y recibió un regalo cargado de memoria: una torta que reproducía con asombroso detalle la humilde casa donde pasó su infancia en el Ingenio Mercedes.

La torta del cumpleaños de Palito Ortega recreó la primera casa donde vivió en Tucumán: el emotivo homenaje por sus 85 años
Hace 10 Min

"Palito" Ortega celebró sus 85 años con una reunión íntima junto a su familia y seres queridos, pero hubo un detalle que emocionó a todos los presentes: la torta de cumpleaños recreaba la casa donde vivió durante su infancia en Tucumán.

El festejo reunió a hijos, nietos y amigos cercanos del cantante, en una jornada atravesada por los recuerdos. Entre las imágenes que compartieron en redes sociales, una en particular llamó la atención de los seguidores: la torta era una réplica de la primera vivienda del artista en el Ingenio Mercedes, el lugar donde creció.

La torta del cumpleaños de Palito Ortega recreó la primera casa donde vivió en Tucumán: el emotivo homenaje por sus 85 años

La torta que recreó la casa donde vivió Palito Ortega

La pieza fue mucho más que un postre. Se trató de una verdadera obra de arte gastronómica que reprodujo con gran nivel de detalle la pequeña casa donde vivía la familia Ortega en Lules, Tucumán.

La construcción fue representada con paredes claras, techo de tejas rojizas y un efecto envejecido que evocaba las tradicionales viviendas del ingenio azucarero. Uno de los detalles que más sorprendió fue el número 24, que funciona como guiño a la dirección original de la casa.

El entorno también fue cuidadosamente recreado: un camino de tierra hecho con cobertura marrón y pequeñas piedras comestibles simulaba el paisaje rural de la zona donde Palito pasó sus primeros años.

La torta del cumpleaños de Palito Ortega recreó la primera casa donde vivió en Tucumán: el emotivo homenaje por sus 85 años

Un homenaje a las raíces del cantante

La repostera encargada del diseño compartió imágenes del proceso y explicó que la idea fue rendir homenaje a la historia del artista.

En la maqueta dulce también se pudieron ver dos altas chimeneas de ladrillo con algodón simulando humo, en referencia a la fábrica azucarera del Ingenio Mercedes. A un costado, una plantación de caña de azúcar realizada en pasta verde completaba la escena.

Como detalle final, un pequeño cartel de madera con la inscripción “Ingenio Mercedes” daba la bienvenida a esta recreación cargada de significado.

La torta del cumpleaños de Palito Ortega recreó la primera casa donde vivió en Tucumán: el emotivo homenaje por sus 85 años

Un cumpleaños lleno de emoción para "Palito" Ortega

El cumpleaños número 85 del cantante dejó así una imagen que trascendió lo festivo. La torta no solo sorprendió por su nivel de detalle, sino que funcionó como un homenaje a la infancia de Palito Ortega y a sus raíces tucumanas.

Acompañado por Evangelina Salazar y toda su familia, el artista celebró un nuevo año de vida con un recuerdo convertido en símbolo: la casita donde comenzó su historia.

Temas Ramón "Palito" Ortega
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