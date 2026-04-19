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Dante Ortega mostró la reacción de "Palito" Ortega al escucharlo cantar: “¿Sos vos?”

En las imágenes, el histórico artista tucumano aparece sorprendido y desconcertado al no reconocer, en un primer momento, la voz de su propio nieto, lo que generó un momento tan tierno como divertido.

Dante Ortega y su abuelo, Palito Ortega. Dante Ortega y su abuelo, "Palito" Ortega.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dante Ortega compartió en TikTok un video viral donde su abuelo, Palito Ortega, reacciona con sorpresa al no reconocer su voz en una versión del tema 'Hasta que me olvides'.
  • El joven puso a prueba al artista tucumano con una interpretación grabada. Al verlo cantar frente a él, Palito preguntó desconcertado '¿Sos vos?', generando un tierno momento.
  • El episodio refuerza el vínculo artístico entre ambos y el legado de Palito en la carrera de Dante, quien busca forjar su propio camino musical bajo la guía de su abuelo.
Resumen generado con IA

El joven músico Dante Ortega compartió un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales al mostrar la inesperada reacción de su abuelo Ramón "Palito" Ortega al escucharlo interpretar una canción. En las imágenes, el histórico artista aparece sorprendido y desconcertado al no reconocer, en un primer momento, la voz de su propio nieto, lo que generó un momento tan tierno como divertido.

A través de su cuenta de TikTok, Dante —hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés— decidió poner a prueba a su abuelo con una reversión del tema “Hasta que me olvides”, clásico asociado a Luis Miguel. Sin anticipar la situación, Palito escuchó la interpretación sin notar que quien cantaba era su nieto.

El momento más destacado llegó cuando, al ver a Dante cantando con entusiasmo frente a él, el artista lanzó con asombro: “¿Sos vos?”. Tras la confirmación, redobló su incredulidad con un “¿Ese? ¿Ah sí?”, reflejando la sorpresa por no haber reconocido la voz. El propio Dante resumió la escena con humor en la publicación: “Me pregunta si soy yo”.

@_danteortega_

“Hasta que me Olvides” La Balcón Vol. 5 ¿Ya viste el Video en YouTube? https://youtu.be/SgOOd54lJpw?si=tW0Tc2CXH1dNlJ5b

♬ La Balcón Vol. 5 (Hasta Que Me Olvides) - Luke & Dante Ortega
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@_danteortega_

Más allá del episodio viral, el video volvió a mostrar el fuerte vínculo entre ambos y la influencia de Palito Ortega en la carrera musical de su nieto. Dante ha destacado en varias oportunidades que recurre a su experiencia y sensibilidad a la hora de componer, consolidando una relación atravesada por la admiración. Mientras avanza con nuevos proyectos, el joven artista busca construir su propio camino sin perder de vista el legado de una de las figuras más emblemáticas de la música argentina.

Temas TucumánRamón "Palito" Ortega
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