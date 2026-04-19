Dante Ortega mostró la reacción de "Palito" Ortega al escucharlo cantar: “¿Sos vos?”

Más allá del episodio viral, el video volvió a mostrar el fuerte vínculo entre ambos y la influencia de Palito Ortega en la carrera musical de su nieto. Dante ha destacado en varias oportunidades que recurre a su experiencia y sensibilidad a la hora de componer, consolidando una relación atravesada por la admiración. Mientras avanza con nuevos proyectos, el joven artista busca construir su propio camino sin perder de vista el legado de una de las figuras más emblemáticas de la música argentina.