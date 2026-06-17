¿Nuevo romance en Gran Hermano? Mariela Prieto besó a Emanuel Di Gioia frente a toda la casa
La tensión acumulada durante semanas en la casa de Gran Hermano finalmente explotó. Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia protagonizaron un beso durante una actividad temática, desatando una ola de reacciones entre los participantes, los fanáticos del reality y el propio Turco García.
Resumen para apurados
- Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia se besaron durante un juego en la casa de Gran Hermano Argentina, alimentando los rumores de un romance entre ambos participantes.
- El beso ocurrió al recrear una foto del Mundial. Esto se da tras conocerse la separación de Prieto del exfutbolista Turco García, aunque ella no lo reveló dentro de la casa.
- Este episodio revolucionó las redes sociales y redefinió la convivencia en el reality, abriendo la expectativa sobre cómo afectará el juego y la posterior reacción de su ex.
La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena tras un momento que sorprendió a los participantes y revolucionó a los fanáticos del programa. Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia protagonizaron un apasionado beso durante una actividad grupal, alimentando aún más los rumores de romance que circulaban desde hace semanas.
La cercanía entre ambos concursantes venía siendo tema de conversación tanto dentro como fuera de la casa. Miradas cómplices, bromas constantes y varios momentos compartidos habían despertado las sospechas de una posible relación sentimental entre los jugadores.
El esperado momento ocurrió durante una consigna relacionada con los festejos de la Selección argentina tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Los participantes debían recrear fotografías icónicas de aquellas celebraciones y a Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia les tocó interpretar una imagen de una pareja besándose sobre un semáforo.
La escena generó risas y comentarios entre sus compañeros. “Tienen que chapar chicos. Turco, mirá esto”, lanzó Luana mientras observaba la situación, anticipando lo que estaba por suceder.
El beso que revolucionó la casa de Gran Hermano
Ante la mirada expectante del resto de los jugadores, Emanuel permaneció en su lugar mientras Mariela tomó la iniciativa para recrear la imagen solicitada por la producción. Sin demasiadas vueltas, la participante se acercó y lo besó, provocando una inmediata reacción de festejo entre sus compañeros.
Luego del momento, Prieto intentó tomarse la situación con humor y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones: “Mi marido me mata”, comentó entre risas y algo de nerviosismo.
Por su parte, Emanuel Di Gioia buscó restarle importancia a la escena y aseguró que todo formaba parte del juego. “Es Gran Hermano esto Turco, es un juego”, expresó mirando a cámara, en clara referencia al exfutbolista Claudio “Turco” García.
La situación con el Turco García
El episodio cobró una dimensión mayor debido a que se produjo poco tiempo después de que el Turco García confirmara públicamente que ya no mantiene una relación de pareja con Mariela Prieto. Según explicó, la separación se concretó en diciembre, aunque también manifestó su intención de conversar con ella una vez que termine su participación en el reality.
Sin embargo, dentro de la casa, Prieto nunca habló abiertamente sobre una ruptura sentimental ni hizo referencia a cambios en su situación amorosa. Incluso, el exjugador estuvo presente durante su ingreso al programa para despedirla, lo que llevó a muchos espectadores a creer que la pareja seguía unida.
¿Comienza una historia de amor?
Más allá de que el beso ocurrió en el marco de una consigna, la química entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia no pasó desapercibida para los seguidores de Gran Hermano. Las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios sobre la escena y las especulaciones acerca de un posible romance volvieron a cobrar fuerza.