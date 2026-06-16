Con un triplete de Lionel Messi, Argentina aplastó a Argelia en el debut del Mundial 2026

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
El capitán abrió el marcador con un golazo en Kansas City y una imagen posterior al festejo despertó todo tipo de reacciones entre los hinchas.Ver más
Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
La Selección venció a Argelia en Kansas City con una actuación brillante de su capitán, que marcó un hat-trick exactamente 20 años después de su debut en una Copa del Mundo.Ver más
Fin del partido
Video: así fue el tercer gol de Messi
¡NO TE VAYAS NUNCA!— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Messi y el triplete para el 3-0 ante #Argelia. pic.twitter.com/l4GpyvilVH
Cambio en la Selección
Sale Messi, entra Nico Paz
Messi marca su tercer gol
Video: así fue el segundo gol de Messi
¡DOBLETE DEL CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
A los 60', Messi aprovechó el rebote de Zidane y puso el 2-0 ante Argelia. pic.twitter.com/QW8DR8G79I
Segundo gol de Messi
Argentina tiene contra las cuerdas a Argelia, pero no logra concretar el segundo gol
Otro cambio
Sale Thiago Almada, entra Nicolás González
Nuevos cambios en la Argentina
Entra Julián Álvarez, sale Lautaro Martínez.
Lautaro Martínez casi grita gol
El arquero de Argelia logró impedir el segundo de Argentina.
Cambio en la Selección
Salió Gonzalo Montiel, entró Nahuel Molina
Arranca el segundo tiempo
Fin del primer tiempo
Video: el gol de Messi desde la cámara del árbitro
¡EL GO-LA-ZO DE LEO DESDE LA CÁMARA DEL ÁRBITRO! pic.twitter.com/8qW4oJxY3E— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Así se festeja
El "Dibu" Martínez salva a la Argentina: clara jugada para Argelia
Dominio del partido
Luego del golazo del astro rosarino, Argentina domina la pelota ante una Argelia que presiona y no deja respirar a la Selección.
Video: mirá el golazo
¡CIERREN TODO! ¡EL GOAT LO HIZO DE NUEVO!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 17, 2026
TERRIBLE GOLAZO de Lionel Andrés Messi para el 1-0 de Argentina sobre Argelia.
#ESPNMundial
Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/dYUpePzLZx
Gol de Messi
Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador. Argentina vence 1 a 0 a Argelia
Video: el primer gol anulado a Messi
El gol que le anularon a Messi por offside en el arranque del partido. pic.twitter.com/aivK1PrNWt— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Video: así fue el gol que le anularon a Argelia
¡ANULADO EL GOL DE ARGELIA!— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Chaibi había puesto el 1-0 ante Argentina, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR. pic.twitter.com/TBaSlfMdN6
Le anularon el gol a Argelia
Argentina se salvó del primer gol argelino: Chaibi había anotado, pero todo estaba invalidado por offside.
Gol de Argelia
El gesto de Dibu con Messi y Cuti Romero cuando sonó el himno argentino
El gesto de Dibu con Messi y Cuti Romero cuando sonó el himno argentino pic.twitter.com/E3uvvO4I1N— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Le anularon un gol a Messsi
Lautaro Martínez tuvo la primera chance
La Argentina ya enfrenta a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón del mundo inicia la defensa del título con Lionel Messi como capitán y Facundo Medina como único debutante mundialista en la formación titular.
Arrancó el partido
Los equipos ya están en la cancha
Messi saludó al Kun Agüero antes del debut
La entrada en calor
Afuera de la cancha, los argentinos se divierten
Sale la selección argentina a la cancha
Con Lionel Messi al frente de la fila, los jugadores argentinos ingresaron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos antes del debut frente a Argelia. La aparición del capitán provocó una inmediata ovación de los hinchas que ya colman gran parte de las tribunas del Arrowhead Stadium. A menos de una hora para el inicio del partido, el clima mundialista ya se vive a pleno en Kansas City.
La cábala, intacta
¡Confirmado el once de la Selección Argentina para el debut mundialista!
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City
El programa puede verse desde las 20:30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).
El fanfest de Kansas
Los fans entran al estadio
Todo listo en el vestuario
Kansas City esperaba a Messi y a la selección argentina: así fue el día en el que la ciudad comenzó a jugar el Mundial 2026
Carlos Lampe afirmó que Argelia será un rival difícil para Argentina: “Es una selección que puede lastimarla”
El experimentado arquero de Bolivia enfrentó hace poco al elenco africano en un amistoso y dejó sus impresiones
De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección
La travesía de dos santiagueños que salieron desde el corazón del país hacia Estados Unidos para cumplir un sueño que empezó con una frase pintada en la puerta de la camioneta: "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr"
Leé la nota completa, acá.
Kansas City Stadium, la casa de la Selección Argentina para el primer partido de la Copa del Mundo
La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni inicia su camino en la Copa Del Mundo 2026 ante Argelia en un estadio emblemático.
Se trata del "Kansas City Stadium", recinto que abrió sus puertas en 1972 y es la sede más antigua que tendrá movimiento futbolístico en suelo estadounidense. Dicho complejo posee lugar para más de 70.000 personas, siendo uno de los más grandes de todo el certamen (se ubica cómo el quinto estadio con mayor capacidad).
El estadio de los Kansas City Chiefs comenzó su construcción el 11 de noviembre de 1968 y fue inaugurado oficialmente el 12 de agosto de 1972. Está ubicado en el este de la ciudad de Kansas City, Estado de Missouri, y se encuentra dentro del Truman Sports Complex.
Es principalmente utilizado por los Kansas City Chiefs de la NFL (fútbol americano), y en el marco de la CONMEBOL Copa América 2024 recibió un encuentro: Estados Unidos - Uruguay.
¿Qué significan los nuevos parches que lucirán los jugadores de Argentina en el Mundial 2026?
La FIFA implementó un novedoso sistema de distintivos en las camisetas para reconocer campeones, debutantes, leyendas y ganadores de premios individuales. Lionel Messi y Emiliano Martínez son algunos de los futbolistas argentinos que llevarán insignias especiales.
Equipo confirmado
Lionel Scaloni ya definió a los once jugadores que saldrán a defender el título de campeón del mundo. Bajo los tres palos estará Emiliano "Dibu" Martínez; la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el tridente ofensivo será integrado por Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.
Lo que tenés que saber
LaSelección Argentina debuta ante Argelia en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. De la mano de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni arranca la defensa del título esta noche desde las 22:00 en el Estadio Arrowhead de Kansas City. Los podés ver por TyC Sports, Telefe, la TV Pública, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. También podés seguir el minuto a minuto de LA GACETA.