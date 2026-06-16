En Vivo Mundial 2026

Con un triplete de Lionel Messi, Argentina aplastó a Argelia en el debut del Mundial 2026

MAGIA Y TALENTO. Messi abrió el marcador ante Argelia
MAGIA Y TALENTO. Messi abrió el marcador ante Argelia Selección Argentina

El capital de la Selección marcó tres goles. Un soñado inicio de Mundial para el equipo de Scaloni.

Hace 9 Min
00:29 hs

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

El capitán abrió el marcador con un golazo en Kansas City y una imagen posterior al festejo despertó todo tipo de reacciones entre los hinchas.

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00:27 hs

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

La Selección venció a Argelia en Kansas City con una actuación brillante de su capitán, que marcó un hat-trick exactamente 20 años después de su debut en una Copa del Mundo.

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00:00 hs

Fin del partido

23:47 hs

Video: así fue el tercer gol de Messi

23:43 hs

Cambio en la Selección

Sale Messi, entra Nico Paz

23:40 hs

Messi marca su tercer gol

23:29 hs

Video: así fue el segundo gol de Messi

23:24 hs

Segundo gol de Messi

23:23 hs

Argentina tiene contra las cuerdas a Argelia, pero no logra concretar el segundo gol

23:21 hs

Otro cambio

Sale Thiago Almada, entra Nicolás González

23:19 hs

Nuevos cambios en la Argentina

Entra Julián Álvarez, sale Lautaro Martínez.

23:17 hs

Lautaro Martínez casi grita gol

El arquero de Argelia logró impedir el segundo de Argentina. 

23:10 hs

Cambio en la Selección

Salió Gonzalo Montiel, entró Nahuel Molina

23:09 hs

Arranca el segundo tiempo

22:54 hs

Fin del primer tiempo

22:50 hs

Video: el gol de Messi desde la cámara del árbitro

22:45 hs

Así se festeja

Así se festeja
22:43 hs

El "Dibu" Martínez salva a la Argentina: clara jugada para Argelia

22:37 hs

Dominio del partido

Luego del golazo del astro rosarino, Argentina domina la pelota ante una Argelia que presiona y no deja respirar a la Selección.



22:31 hs

Video: mirá el golazo

22:26 hs

Gol de Messi

Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador. Argentina vence 1 a 0 a Argelia

22:22 hs

Video: el primer gol anulado a Messi

22:16 hs

Video: así fue el gol que le anularon a Argelia

22:15 hs

Le anularon el gol a Argelia

Argentina se salvó del primer gol argelino: Chaibi había anotado, pero todo estaba invalidado por offside.

22:11 hs

Gol de Argelia

22:10 hs

El gesto de Dibu con Messi y Cuti Romero cuando sonó el himno argentino

22:08 hs

Le anularon un gol a Messsi

22:06 hs

Lautaro Martínez tuvo la primera chance

La Argentina ya enfrenta a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón del mundo inicia la defensa del título con Lionel Messi como capitán y Facundo Medina como único debutante mundialista en la formación titular.


22:02 hs

Arrancó el partido

21:56 hs

Los equipos ya están en la cancha

21:55 hs

Messi saludó al Kun Agüero antes del debut

21:52 hs

La entrada en calor

La Selección Argentina (AP) La Selección Argentina (AP)
21:45 hs

Afuera de la cancha, los argentinos se divierten

Argentinos en Kansas City. FOTO MATÍAS AUAD Argentinos en Kansas City. FOTO MATÍAS AUAD
21:30 hs

Sale la selección argentina a la cancha

Con Lionel Messi al frente de la fila, los jugadores argentinos ingresaron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos antes del debut frente a Argelia. La aparición del capitán provocó una inmediata ovación de los hinchas que ya colman gran parte de las tribunas del Arrowhead Stadium. A menos de una hora para el inicio del partido, el clima mundialista ya se vive a pleno en Kansas City.

21:08 hs

La cábala, intacta

La cábala, intacta
21:01 hs

¡Confirmado el once de la Selección Argentina para el debut mundialista!

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

20:54 hs

Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City

El programa puede verse desde las 20:30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).


Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City
20:46 hs

El fanfest de Kansas

El fanfest de Kansas. Foto, Matías Auad, enviado especial. El fanfest de Kansas. Foto, Matías Auad, enviado especial.
20:31 hs

Los fans entran al estadio

Los fans entran al estadio
20:22 hs

Todo listo en el vestuario

Todo listo en el vestuario
20:17 hs

Kansas City esperaba a Messi y a la selección argentina: así fue el día en el que la ciudad comenzó a jugar el Mundial 2026

19:29 hs

Carlos Lampe afirmó que Argelia será un rival difícil para Argentina: “Es una selección que puede lastimarla”

El experimentado arquero de Bolivia enfrentó hace poco al elenco africano en un amistoso y dejó sus impresiones

19:18 hs

De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección

La travesía de dos santiagueños que salieron desde el corazón del país hacia Estados Unidos para cumplir un sueño que empezó con una frase pintada en la puerta de la camioneta: "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr"

Leé la nota completa, acá.

De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección
18:50 hs

Kansas City Stadium, la casa de la Selección Argentina para el primer partido de la Copa del Mundo

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni inicia su camino en la Copa Del Mundo 2026 ante Argelia en un estadio emblemático.

Se trata del "Kansas City Stadium", recinto que abrió sus puertas en 1972 y es la sede más antigua que tendrá movimiento futbolístico en suelo estadounidense. Dicho complejo posee lugar para más de 70.000 personas, siendo uno de los más grandes de todo el certamen (se ubica cómo el quinto estadio con mayor capacidad).

El estadio de los Kansas City Chiefs comenzó su construcción el 11 de noviembre de 1968 y fue inaugurado oficialmente el 12 de agosto de 1972. Está ubicado en el este de la ciudad de Kansas City, Estado de Missouri, y se encuentra dentro del Truman Sports Complex.

Es principalmente utilizado por los Kansas City Chiefs de la NFL (fútbol americano), y en el marco de la CONMEBOL Copa América 2024 recibió un encuentro: Estados Unidos - Uruguay.

Kansas City Stadium, la casa de la Selección Argentina para el primer partido de la Copa del Mundo
17:23 hs

¿Qué significan los nuevos parches que lucirán los jugadores de Argentina en el Mundial 2026?

La FIFA implementó un novedoso sistema de distintivos en las camisetas para reconocer campeones, debutantes, leyendas y ganadores de premios individuales. Lionel Messi y Emiliano Martínez son algunos de los futbolistas argentinos que llevarán insignias especiales.

Leé más acá.

16:48 hs

Equipo confirmado

Lionel Scaloni ya definió a los once jugadores que saldrán a defender el título de campeón del mundo. Bajo los tres palos estará Emiliano "Dibu" Martínez; la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el tridente ofensivo será integrado por Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.

Lo que tenés que saber

LaSelección Argentina debuta ante Argelia en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. De la mano de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni arranca la defensa del título esta noche desde las 22:00 en el Estadio Arrowhead de Kansas City. Los podés ver por TyC Sports, Telefe, la TV Pública, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. También podés seguir el minuto a minuto de LA GACETA.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiRodrigo De PaulLautaro MartínezLionel ScaloniEstados UnidosLisandro MartínezAlexis Mac AllisterThiago Almada
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