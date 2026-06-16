Yerba mate: la desregulación provocó una pérdida de $200.000 millones para los productores y agrava la crisis en Misiones

La yerba mate atraviesa una crisis que impacta de lleno sobre la economía de Misiones. Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) concluyó que la desregulación impulsada por el Gobierno nacional provocó una transferencia de ingresos cercana a $200.000 millones desde los productores hacia los sectores más concentrados de la cadena comercial.