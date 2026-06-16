Yerba mate: la desregulación provocó una pérdida de $200.000 millones para los productores y agrava la crisis en Misiones
La producción yerbatera atraviesa uno de sus momentos más críticos. Un informe advirtió que la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) desplomó los ingresos de los pequeños productores, profundizó la concentración del mercado y aceleró la migración de trabajadores rurales hacia Brasil.
Resumen para apurados
- La desregulación de la yerba mate por el Gobierno causó una pérdida de $200.000 millones a productores de Misiones al eliminar las facultades reguladoras de precios del INYM.
- Sin la regulación del INYM, el valor de la hoja verde cayó de $400 a $80, reduciendo los salarios de los tareferos y provocando una fuerte migración laboral de Misiones a Brasil.
- Mientras el Gobierno destaca el aumento de exportaciones, productores advierten que este cambio estructural amenaza la existencia de las chacras familiares y de pequeños colonos.
La yerba mate atraviesa una crisis que impacta de lleno sobre la economía de Misiones. Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) concluyó que la desregulación impulsada por el Gobierno nacional provocó una transferencia de ingresos cercana a $200.000 millones desde los productores hacia los sectores más concentrados de la cadena comercial.
El estudio, denominado Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional, sostiene que la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) modificó el funcionamiento del mercado yerbatero y dejó a miles de pequeños productores sin herramientas para negociar el precio de la hoja verde.
Para los especialistas, ya no se trata únicamente de una baja coyuntural del valor de la producción, sino de un cambio estructural que pone en riesgo el modelo histórico de chacras familiares que caracteriza a la provincia de Misiones.
Yerba mate: el precio de la hoja verde quedó por debajo de los costos
Uno de los datos centrales del informe es la fuerte caída del precio que reciben los productores de yerba mate.
Hasta fines de 2023, el sector reclamaba valores cercanos a $500 por kilo de hoja verde, mientras que las operaciones comerciales se realizaban entre $350 y $400. Tras la desregulación del mercado, numerosos productores comenzaron a percibir apenas entre $80 y $90 por kilo.
Las proyecciones para la próxima cosecha ubican el precio entre $120 y $150, valores que siguen sin cubrir los costos de producción.
Según el estudio, la consecuencia inmediata fue una pérdida estimada en $200.000 millones, recursos que dejaron de circular en las economías regionales de Misiones y afectaron a productores, comercios, transportistas, contratistas y prestadores de servicios.
Los investigadores sostienen que esta caída representa una redistribución de ingresos dentro de la cadena yerbatera, donde el mayor poder de negociación quedó concentrado en los sectores industriales y comerciales.
INYM: por qué el informe cuestiona la desregulación del mercado yerbatero
El documento sostiene que la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) permitió que la fijación de precios quedara librada exclusivamente a la negociación entre actores con capacidades económicas muy diferentes.
Actualmente existen alrededor de 12.500 productores de yerba mate, la mayoría pequeños colonos con explotaciones de entre cinco y ocho hectáreas. Sin embargo, la industrialización y la comercialización nacional permanecen concentradas en pocas empresas.
Los especialistas comparan el escenario actual con el proceso de desregulación de la década de 1990, que derivó en una profunda crisis del sector y desembocó en el histórico tractorazo de 2001, antecedente directo de la creación del INYM.
El informe advierte que el mayor riesgo no es solamente la pérdida de rentabilidad de una campaña, sino la desaparición progresiva de pequeños productores, la venta de chacras y una creciente concentración de la actividad yerbatera.
Productores de Misiones y tareferos, los más afectados por la crisis
La crisis de la yerba mate también golpea a los trabajadores rurales.
En Misiones dependen de esta actividad cerca de 13.000 tareferos, quienes ya enfrentaban problemas históricos de informalidad laboral y bajos salarios.
El estudio sostiene que la caída del ingreso de los productores termina trasladándose al salario de cosecha. Aunque el valor mínimo establecido ronda los $77 por kilo, distintos relevamientos muestran que muchos trabajadores perciben apenas $40 por kilo cosechado.
Para las organizaciones del sector, cuando la rentabilidad queda concentrada en los últimos eslabones de la cadena, las consecuencias recaen inevitablemente sobre productores y trabajadores rurales.
Crisis de la yerba mate: crece la migración de trabajadores hacia Brasil
Uno de los efectos más preocupantes señalados por el informe es el aumento de la migración laboral desde Misiones hacia Brasil.
Cada vez más jóvenes provenientes de familias productoras y trabajadores rurales abandonan la actividad yerbatera para desempeñarse en el país vecino en tareas agropecuarias, de construcción y servicios.
Como indicador, el informe cita datos de la Receita Federal brasileña que muestran que los argentinos que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF) pasaron de un promedio de 8.000 por año entre 2016 y 2021 a casi 40.000 durante 2025.
Para los investigadores, este fenómeno refleja el deterioro del mercado laboral vinculado a una de las economías regionales más importantes del país.
Gobierno nacional: defiende la desregulación del mercado de la yerba mate
Mientras productores, cooperativas y organizaciones rurales denuncian una crisis cada vez más profunda, el Gobierno nacional sostiene que la desregulación permitirá fortalecer la competitividad del sector.
El presidente del INYM, Rodrigo Correa, aseguró que el país atraviesa un período de transición y destacó el crecimiento de las exportaciones de yerba mate durante 2025, cuando Argentina recuperó el liderazgo mundial en ventas externas.
Además, afirmó que "la desregulación trajo buenas noticias" y cuestionó el antiguo sistema de regulación de precios.
Sin embargo, productores y cooperativas sostienen que el aumento de las exportaciones no alcanza para compensar el derrumbe del precio interno ni la pérdida de ingresos que hoy afecta a miles de familias misioneras vinculadas a la producción de yerba mate.