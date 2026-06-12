La foto del delantero de Corea del Sur con un mate que llamó la atención en la previa del debut y explotó en las redes

Corea del Sur dio un golpe en su estreno en el Mundial 2026 al revertir el marcador y vencer 2-1 a República Checa en Guadalajara, México. Sin embargo, antes de que la pelota empezara a rodar en el Estadio Jalisco, una imagen captada en la previa del partido ya había comenzado a recorrer el mundo, con especial impacto en Argentina.