La foto del delantero de Corea del Sur con un mate que llamó la atención en la previa del debut y explotó en las redes

Corea del Sur dio un golpe en su estreno en el Mundial 2026 al revertir el marcador y vencer 2-1 a República Checa en Guadalajara, México. Sin embargo, antes de que la pelota empezara a rodar en el Estadio Jalisco, una imagen captada en la previa del partido ya había comenzado a recorrer el mundo, con especial impacto en Argentina.
El protagonista fue Cho Gue-sung, centrodelantero del seleccionado asiático, quien sorprendió al bajar del micro con un mate en la mano, como si se tratara de un futbolista sudamericano. La escena fue registrada por la transmisión oficial, que suele mostrar la llegada de los equipos a los estadios, y rápidamente se viralizó en redes sociales.
😅🇰🇷 Cho Gue-sung, jugador de Corea del Sur, LLEGÓ CON UN MATE al debut del Mundial. pic.twitter.com/rBlIbEMF9i— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 12, 2026
La imagen generó una ola de comentarios, memes y reacciones entre los hinchas argentinos, que no tardaron en adoptar al delantero coreano como propio por su gesto.
Más allá de la curiosidad, Corea del Sur terminó redondeando una gran jornada en Guadalajara. Tras comenzar en desventaja, el equipo asiático reaccionó a tiempo y logró dar vuelta el resultado, sumando tres puntos clave en el arranque del torneo.