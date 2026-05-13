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El consumo de yerba mate cayó 9% y marcó un piso histórico

Las exportaciones crecieron y compensaron parte del golpe al sector.

NI YERBA DE AYER. Cae el consumo de yerba mate en los hogares argentinos. NI YERBA DE AYER. Cae el consumo de yerba mate en los hogares argentinos.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El INYM informó que el consumo de yerba mate en Argentina cayó un 9% en febrero de 2026, alcanzando un piso histórico en cinco años debido a la pérdida del poder adquisitivo.
  • El consumo interno bajó 7,3% desde julio ante la inflación, forzando cambios de hábitos en los hogares. En contraste, las exportaciones crecieron un 46,6% como válvula de escape.
  • Según Coninagro, la yerba mate lidera la lista de economías regionales en peligro. La falta de rentabilidad y costos elevados amenazan la estabilidad de este sector estratégico.
Resumen generado con IA

El consumo de yerba mate en Argentina cayó a su nivel más bajo en cinco años. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que en febrero de 2026 se despacharon 19,2 millones de kilos al mercado interno, un 9% menos que en el mismo mes del año anterior.

El retroceso no es puntual. Entre julio de 2025 y febrero de 2026, el consumo interno acumuló una baja del 7,3%, al pasar de 182,4 millones de kilos a 169,1 millones.

En el primer bimestre del año, los hogares argentinos compraron 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones del mismo período de 2025, una diferencia de 2,5 millones de kilos en apenas dos meses.

Especialistas del sector explicaron que "la inflación acumulada y el aumento de precios en góndola obligaron a muchos hogares a reducir compras o elegir paquetes más pequeños."

El precio en góndola subió por encima de la capacidad de compra de los consumidores. El mate, producto emblema de la mesa argentina, encajó de lleno el impacto de la crisis de poder adquisitivo que atraviesa el país en 2026.

El panorama hacia afuera es distinto. En enero de 2026, las exportaciones de yerba mate crecieron un 46,6% interanual y superaron los 3,5 millones de kilos despachados al exterior. La demanda internacional actuó como válvula de escape para un sector que vio achicarse su mercado local.

Peligran las economías regionales

La Confederación Intercooperativa Agropecuario (Coninagro) elaboró un informe que arrojó números en rojo para las economías regionales: nueve están en peligro, seis en estancamiento y cuatro con posibilidades de prosperar. La yerba mate encabeza la lista de las economías que más en peligro se encuentran.

La entidad explicó que hay precios que "no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados". "Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas", aseguró.

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