El hijo menor de Donald Trump lanzó una bebida energizante a base de yerba mate: cuánto cuesta una lata

La aparición de la nueva empresa se produce en medio de la expansión de los negocios vinculados a la familia Trump, especialmente de sus hijos Eric y Donald Trump Jr., además de su yerno Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump. La situación generó cuestionamientos de dirigentes demócratas y organizaciones civiles, que denuncian posibles casos de tráfico de influencias y conflictos de interés.