El hijo menor de Donald Trump lanzó una bebida energizante a base de yerba mate: cuánto cuesta una lata

Resumen para apurados
- Barron Trump, hijo menor de Donald Trump, lanzó en Florida la bebida energizante SOLLOS, a base de yerba mate brasileña, vendida a 39 dólares el pack de 12 latas.
- El estudiante de 20 años dirige la empresa junto a amigos. El producto, con certificación orgánica de la USDA, se vende de forma online y física en locales de Florida.
- El lanzamiento ocurre en plena expansión de los negocios de la familia Trump, lo que genera cuestionamientos de la oposición por posibles conflictos de interés.
Barron Trump, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó en Florida su marca de bebidas energizantes a base de yerba mate llamada SOLLOS, inspirada en la palabra “Sol” en español. El producto se vende a U$S 39 el pack de 12 latas.
La compañía tiene sede en Palm Beach, ciudad donde el mandatario posee su exclusivo club Mar-a-Lago.
El joven de 20 años figura como director de la empresa, que fundó junto a “un grupo de amigos cercanos de entre 19 y 23 años que crecieron en el sur de Florida”, según detalla el sitio oficial de la marca.
Por el momento, SOLLOS se comercializa de manera online y también en algunas tiendas físicas de Florida. La propuesta incluye bebidas elaboradas con yerba mate orgánica de Brasil, saborizadas con ananá y coco, además de miel orgánica cruda. Cada lata contiene cinco gramos de azúcar añadida, 120 miligramos de cafeína natural y 50 calorías.
La semana pasada, la bebida obtuvo la certificación de producto orgánico otorgada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
“Energía basada en plantas”
La empresa asegura que la bebida “entrega un sabor superior y energía basada en plantas para apoyar un estilo de vida activo y en exteriores”.
Además, en su página web, sostiene: “SOLLOS está diseñado alrededor del ciclo del Sol, haciéndola una bebida versátil que puedes disfrutar a lo largo del día. Desde un refrescante comienzo para iniciar tu mañana, hasta un levantón en la tarde e, incluso, como un mezclador en la noche, SOLLOS está hecho para mover tu día”.
Se trata de uno de los emprendimientos más visibles de Barron Trump, hijo de Donald Trump y Melania Trump. En 2024 también había cofundado una empresa de bienes raíces que luego fue disuelta tras la victoria electoral de su padre.
Ese mismo año ingresó a la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU), luego de graduarse en la Oxbridge Academy de West Palm Beach, en Florida, donde Donald Trump fijó su residencia durante su primera presidencia, entre 2017 y 2021.
La aparición de la nueva empresa se produce en medio de la expansión de los negocios vinculados a la familia Trump, especialmente de sus hijos Eric y Donald Trump Jr., además de su yerno Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump. La situación generó cuestionamientos de dirigentes demócratas y organizaciones civiles, que denuncian posibles casos de tráfico de influencias y conflictos de interés.