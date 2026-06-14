¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

Durante décadas, el mate fue una de esas costumbres que los argentinos daban por sentadas. Estaba en la mesa del desayuno, en la facultad, en la oficina, en la playa y en la ruta. Era tan cotidiano que parecía imposible imaginarlo como una tendencia.
Hoy aparecen tutoriales para aprender a cebarlo en TikTok, influencers estadounidenses lo incorporan a sus rutinas matutinas, marcas internacionales lanzan bebidas elaboradas a base de yerba mate y hasta existe un Mundial dedicado exclusivamente a nuestra querida infusión. Lo que durante siglos fue una tradición regional parece estar viviendo su momento más global.
De tradición regional a objeto aspiracional
Mucho antes de convertirse en un fenómeno, el mate viajaba de mano en mano por Sudamérica. Los pueblos guaraníes fueron los primeros en consumir sus hojas y en descubrir sus propiedades estimulantes. Con el tiempo, la infusión fue adoptada por exploradores, misioneros jesuitas y poblaciones de toda la región, hasta transformarse en una costumbre profundamente arraigada en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.
Sin embargo, durante años, las bebidas asociadas al bienestar fueron otras. Primero fue el té verde, después llegó la kombucha y más tarde, el matcha que se convirtió en protagonista de cafeterías, redes sociales y rutinas de wellness alrededor del mundo. Ahora la pregunta es: ¿podría ser el turno de la yerba mate?
La popularidad creciente también empezó a transformar el mercado. Aparecieron nuevas marcas, versiones orgánicas, blends con hierbas y propuestas premium que buscan diferenciarse de las yerbas tradicionales. Celebridades e influencers comenzaron incluso a lanzar sus propias líneas, en un fenómeno que recuerda a lo que ocurrió con el café de especialidad o determinadas marcas de té. La yerba mate ya no se presenta solamente como un producto de consumo cotidiano, sino que las marcas intentan convertirla en una experiencia.
Además, cada vez más personas fuera de Sudamérica descubren que el mate es mucho más que una infusión. A diferencia de otras bebidas como el café, el mate viene acompañado de una tradición y de una forma particular de consumirlo.
Quizás ahí resida parte de su atractivo. No es una bebida pensada para tomar al paso mientras se camina al trabajo ni algo que pueda prepararse en segundos y olvidarse sobre un escritorio. Requiere tiempo, agua caliente y cierta dedicación. Y, muchas veces, también compañía. Está por verse si el mundo terminará adoptando el ritual del mate o si será el mercado el que adapte el mate a las lógicas del consumo global.
El efecto Messi
Sería injusto atribuirle todo el fenómeno solamente a Lionel Messi. Hace décadas que futbolistas, tenistas y deportistas argentinos ya viajaban con su termo y su mate por distintos rincones del planeta. La imagen de un argentino tomando mate en un aeropuerto europeo o en un vestuario internacional es algo habitual.
Sin embargo, hay una diferencia, y es que, Messi es Messi. Si bien el capitán argentino llevó el mate consigo durante toda su carrera, fue después del Mundial de 2022 cuando esa imagen adquirió una dimensión completamente diferente para el exterior. Las fotografías del rosarino tomando mate en concentraciones, hoteles, aeropuertos y entrenamientos comenzaron a circular mucho más allá del universo futbolero.
Millones de personas que jamás habían visto un mate empezaron a preguntarse qué era esa bebida que parecía acompañar al mejor futbolista del mundo a todas partes. En los últimos años, también se sumaron otras figuras argentinas que ayudaron a seguir difundiendo la costumbre. Franco Colapinto, por ejemplo, convirtió al mate en algo común dentro del paddock de la Fórmula 1.
El fenómeno tampoco se limita a la bebida. Alrededor del mate existe todo un universo propio: termos intervenidos con stickers, mates de diseño, bombillas, bolsos materos y accesorios que forman parte del ritual cotidiano. Como pasa con las empanadas, el dulce de leche o las medialunas, el mate se transformó en uno de esos símbolos capaces de representar a la Argentina dentro y fuera de sus fronteras.
Si Italia tiene el espresso y Japón tiene el matcha, nosotros tenemos el mate. Pocas costumbres representan tan bien nuestra identidad. Está presente en una playa, en una oficina, en una cancha de fútbol o durante un viaje por ruta. Quizás por eso, cuando figuras como estos deportistas lo muestran al mundo, no están promocionando simplemente una bebida sino que están exportando una parte de la cultura argentina.
El wellness encontró una nueva bebida estrella
El crecimiento global del mate no puede entenderse únicamente desde lo cultural. También hay razones vinculadas a los cambios en los hábitos de consumo. En el último tiempo, millones de personas comenzaron a buscar alternativas a las bebidas energéticas tradicionales y a los productos con altos niveles de azúcar o ingredientes artificiales. En ese contexto, la yerba mate encontró una oportunidad inesperada.
La infusión contiene cafeína natural, antioxidantes, vitaminas del complejo B y compuestos bioactivos que distintos estudios han asociado con beneficios para la concentración, la energía y el rendimiento físico. A diferencia de otras bebidas estimulantes, suele ofrecer una liberación más gradual de energía, sin los picos bruscos que muchas personas asocian con ciertas bebidas energéticas. Por eso cada vez es más frecuente encontrarla dentro del universo wellness, donde comparte espacio con ingredientes como el matcha, los adaptógenos y otras bebidas funcionales.
Lo curioso es que el mate no reúne muchas de las características que suelen favorecer la expansión global de una bebida. No es especialmente práctico, requiere preparación, ocupa espacio y resulta difícil de explicar para quien nunca lo vio. Sin embargo, quizás sea justamente eso lo que hoy lo vuelve atractivo. En un mercado lleno de productos diseñados para consumirse cada vez más rápido, el mate sigue exigiendo tiempo.
El interés llegó a tal punto que comenzaron a aparecer nuevos productos elaborados a base de yerba mate. Uno de los ejemplos es una bebida energizante impulsada por Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump. Elaborada con yerba mate brasileña y comercializada en latas saborizadas, la marca busca posicionarse dentro de un mercado cada vez más interesado en ingredientes naturales y alternativas al café tradicional.
Más allá del apellido detrás del proyecto, el dato resulta significativo porque refleja hasta qué punto la yerba mate dejó de ser una curiosidad sudamericana para convertirse en un ingrediente atractivo para nuevas marcas y emprendimientos internacionales.
El único Mundial que comenzó en junio no es el de fútbol
Mientras Estados Unidos recibe una nueva edición del Mundial de Clubes, otro campeonato internacional tuvo lugar este mes, aunque con un protagonista bastante diferente. Entre el 5 y el 7 de junio se celebró en Buenos Aires el primer Mundial de la Yerba Mate, un evento que reunió productores, especialistas, marcas y aficionados.
Durante la competencia se analizaron aspectos como el aroma, el sabor, el equilibrio, la molienda, el color y la persistencia de cada muestra, utilizando criterios similares a los que suelen aplicarse en industrias como la del vino, el café o el té. Generalmente, gran parte de los consumidores eligen una marca por costumbre y el Mundial busca poner el origen, los procesos de elaboración y las características de cada producto en un lugar central.
Más allá de los resultados, el certamen dejó representantes de distintos países reunidos para debatir sobre una bebida que durante mucho tiempo pareció pertenecer exclusivamente al Río de la Plata. Una señal de que el interés por el mate ya excede ampliamente a sus mercados tradicionales.
Mientras el mundo busca experiencias cada vez más auténticas, una costumbre que lleva siglos circulando por Sudamérica empieza a encontrar nuevos adeptos. Habrá que ver si el resto del planeta adopta el ritual tal como lo conocemos o si termina transformándolo en algo completamente distinto. Pero, por ahora, el mate parece estar logrando algo poco habitual: convertirse en una tendencia sin dejar de ser él mismo.