¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

Si Italia tiene el espresso y Japón tiene el matcha, nosotros tenemos el mate. Pocas costumbres representan tan bien nuestra identidad. Está presente en una playa, en una oficina, en una cancha de fútbol o durante un viaje por ruta. Quizás por eso, cuando figuras como estos deportistas lo muestran al mundo, no están promocionando simplemente una bebida sino que están exportando una parte de la cultura argentina.