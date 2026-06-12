Seguridad Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína La lista de investigados se amplía con el correr de las horas. El defensor del ex candidato explicó su situación procesal. Cautela Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL OTRA VEZ EN LA MIRA. Jorge “Pelaín” Nassif aparece mencionado en la investigación por tener varias vinculaciones en el caso. Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas FamailláNarcotráfico Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína Le negaron la libertad a “Piki” Orellana La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína Lo más popular Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro Ranking notas premium Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán