Seguridad

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

La lista de investigados se amplía con el correr de las horas. El defensor del ex candidato explicó su situación procesal. Cautela

OTRA VEZ EN LA MIRA. Jorge “Pelaín” Nassif aparece mencionado en la investigación por tener varias vinculaciones en el caso.
OTRA VEZ EN LA MIRA. Jorge “Pelaín” Nassif aparece mencionado en la investigación por tener varias vinculaciones en el caso.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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