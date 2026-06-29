Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

El presidente de la Cámara consideró que “la Justicia tiene que avanzar” en la investigación del caso. En ese sentido, desarrolló que lo que se buscó desde la Legislatura es cuidar la institucionalidad. “Creo que esto no afecta”, subrayó. A su vez, aclaró que la empleada desvinculada es esposa de uno de los involucrados y será la Justicia la que determine alguna culpabilidad sobre esa persona. “El único vínculo que tiene es que esa esposa sí trabajaba en un bloque de la Legislatura y cuando se conocieron los hechos inmediatamente se pidió su desvinculación”, respondió ante una consulta de CCC.