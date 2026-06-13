Seguridad Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína Pablo Abraham, el empresario de Famaillá vinculado al caso, se abstuvo de declarar. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EL SOSPECHOSO. Pablo Abraham, de 36 años, es conocido en Famaillá por sus actividades comerciales. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas FamailláNarcotráficoJosé Manuel Díaz Vélez Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína Lo más popular El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él La deuda pendiente del control ambiental Cartas de lectores: Crisis en la UNT Cartas de lectores: alumnos viajando en tren Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos” Ranking notas premium La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él