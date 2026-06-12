Seguridad

Las tres pistas del segundo mayor decomiso de cocaína de Tucumán que podrían conducir a los responsables

Se trata de características que podrían ayudar a los investigadores a descubrir quién está detrás de este cargamento de 470 kilos.

Los bolsas tienen “orejas” para facilitar su traslado.
Los bolsas tienen “orejas” para facilitar su traslado.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Fuerzas de seguridad secuestraron 470 kilos de cocaína en Ezeiza recientemente para desarticular una red de narcotráfico a través de pistas clave en el cargamento.
  • El hallazgo se destaca por detalles particulares, como bolsos con "orejas" para facilitar el traslado, lo que permitirá a los peritos rastrear el origen de la maniobra.
  • Este decomiso dará que hablar y abrirá nuevas líneas de investigación para identificar a los líderes detrás del millonario cargamento de droga en el país.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas EzeizaNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
2

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?
3

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
4

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína
5

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
2

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
3

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
4

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
5

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Más Noticias
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Narcotráfico en el NOA: cuando el cártel de Cali “aterrizó” en Catamarca

Narcotráfico en el NOA: cuando el cártel de Cali “aterrizó” en Catamarca

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Comentarios