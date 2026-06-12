Las tres pistas del segundo mayor decomiso de cocaína de Tucumán que podrían conducir a los responsables

Resumen para apurados
- Fuerzas de seguridad secuestraron 470 kilos de cocaína en Ezeiza recientemente para desarticular una red de narcotráfico a través de pistas clave en el cargamento.
- El hallazgo se destaca por detalles particulares, como bolsos con "orejas" para facilitar el traslado, lo que permitirá a los peritos rastrear el origen de la maniobra.
- Este decomiso dará que hablar y abrirá nuevas líneas de investigación para identificar a los líderes detrás del millonario cargamento de droga en el país.
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