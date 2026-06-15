"Para vos, mamá": el último video de Gaspi en redes sociales

Resumen para apurados
- El youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz murió este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, generando gran conmoción en las redes sociales.
- Previo al accidente, el influencer redujo su actividad y compartió un video tocando la batería dedicado a su madre, mostrando una faceta íntima alejada de su humor habitual.
- El trágico deceso reavivó sus declaraciones sobre la muerte en entrevistas previas y marca la pérdida de una figura muy popular en la comunidad de streaming hispanohablante.
Antes de morir este domingo en un fatal accidente de helicópteros en Río de Janeiro, Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi en las redes sociales, dejó una serie de mensajes que reaparecieron en Internet. Sus seguidores, pendientes de la cronología que representó la presencia del influencer en las diferentes plataformas, trajeron al triste presente algunas de sus declaraciones de años anteriores.
Una de las publicaciones que más reacciones produjeron después de conocerse la muerte del youtuber, fue uno de los últimos videos que publicó en su cuenta de Instagram. Allí, Gaspi tenía más de tres millones y medio de seguidores y su video, más de ocho millones de reproducciones.
Gaspi dedicó a su mamá su último video fuera de la ficción
Gaspi acababa de estrenar una serie para el canal de Youtube Blender. En “Gaspi visita tu hogar”, el streamer hacía un personaje, el mismo de sus propios videos, simulando entrevistas guionadas. Pero antes de empezar la promoción de la serie, el youtuber hizo un video con una tierna dedicatoria que quedó flotando en su eternidad.
La actividad de Gaspi había disminuido en las redes sociales. Alejado del humor border que lo caracterizaba, se mostró en diciembre de 2025 en una faceta diferente. “Busco banda”, había escrito como parte de la descripción de un video. En él, el influencer tocaba la batería, uno de los hobbies que tenía en paralelo a las redes.
Con un buzo azul claro y unos pantalones de jogging, Gaspi dejó que su público entrara a su faceta de músico. “Para vos, mamá”, dijo en un momento, apuntando con su baqueta a la cámara. En el video, mostró su talento para la batería tocando clásicos del rock nacional como “Té para tres” de Soda Stereo y “Rezo por vos” de Alberto Spinetta y Charly García.
La entrevista en la que Gaspi habló de su muerte
El youtuber argentino logró elevar su popularidad tanto que fue invitado por Ibai Llanos a participar en una de sus veladas. Su aparición en el ring le valió una popularidad aún mayor a Gaspi. A principios de 2025, en una entrevista dada a Jordi Wild, otro streamer español, habló sobre lo que pensaba que pasaría al momento de su muerte.
“¿Creés que si palmás, te vas a ir al cielo, al purgatorio o al infierno?”, le consultó el entrevistador, mientras Gaspi encendía un cigarrillo. Con el talante serio y el estilo directo de siempre, el youtuber argentino dejó entender que nada de eso aparecía en su mente. “La verdad que no creo en nada de eso”, dijo.
Además, compartió su versión finita de la vida humana. “Yo creo que te morís, se te apaga la tele y…”, cerró la idea. Pero su interlocutor insistió para saber cómo Gaspi se veía a sí mismo: “Pero si existiera, ¿te vas al cielo?”. “¿Yo? Al cielo”, respondió. Luego, Jordi le preguntó si se creía una buena persona. “Sí, tipazo”, dijo Gaspi esbozando una incipiente sonrisa.