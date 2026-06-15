La investigación por la muerte de Gaspi suma un dato clave: los antecedentes del propietario de la aeronave

Resumen para apurados
- La pesquisa del choque de helicópteros el domingo en Río de Janeiro que mató al youtuber Gaspi y a otras 5 personas sumó un dato clave: las sanciones al dueño de una aeronave.
- El accidente ocurrió cuando dos helicópteros chocaron en el aire y cayeron sobre una concesionaria. Se reveló que el dueño del vehículo PP-MAC fue multado por la ANAC en 2025.
- Aunque la multa de la ANAC no se vincula directamente al choque, los peritos analizan si las irregularidades administrativas del propietario influyeron en el trágico siniestro.
La investigación sobre el trágico accidente aéreo que terminó con la vida del youtuber argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas en Río de Janeiro sumó un dato que podría resultar clave para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Según trascendió en las últimas horas, el propietario de una de las aeronaves involucradas en la colisión había sido sancionado por irregularidades administrativas menos de un año antes de la tragedia.
La multa que recibió el dueño del helicóptero
De acuerdo con información publicada por medios brasileños, el propietario del helicóptero identificado con la matrícula PP-MAC, Oswaldo de Luca Filho, fue multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil en julio de 2025.
La sanción se produjo luego de que el empresario se negara a entregar documentación requerida por inspectores del organismo durante una auditoría.
Entre los elementos solicitados figuraban libros contables, registros operativos, estadísticas e información vinculada con la actividad de la aeronave.
Las autoridades consideraron que se trataba de la primera infracción registrada y aplicaron una multa de aproximadamente 8.000 reales, el monto mínimo previsto para ese tipo de faltas administrativas.
Por el momento, no existe información oficial que vincule directamente aquella sanción con las causas del accidente ocurrido en Río de Janeiro, aunque el antecedente quedó incorporado al contexto de la investigación.
Cómo ocurrió el accidente en Río de Janeiro
La tragedia ocurrió el domingo por la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron sobre un estacionamiento perteneciente a un concesionario de vehículos.
Según informaron las autoridades brasileñas, una de las aeronaves se incendió inmediatamente después del impacto, provocando un incendio de grandes dimensiones.
El siniestro afectó además a una veintena de vehículos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.
"Una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio. Logramos controlar el fuego, que fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes", explicó el teniente coronel Fabio Contreiras.
Las llamas generaron varias explosiones secundarias y una enorme columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.
La última imagen de Gaspi antes de la tragedia
Horas después de confirmarse el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, comenzó a circular en redes sociales una de las últimas fotografías tomadas antes del accidente.
La imagen fue compartida por el productor y director argentino Lucas Vignale, quien también perdió la vida en el siniestro.
En la postal se observa al influencer sentado en una reposera frente al mar, vestido con traje y disfrutando de una jornada en las playas cariocas.
La fotografía se transformó rápidamente en uno de los recuerdos más compartidos por sus seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de despedida.
Quiénes viajaban en los helicópteros
Además de Gaspi y Lucas Vignale, entre las víctimas fatales se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el piloto Alexandre Souza, Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac, quien comandaba la segunda aeronave involucrada en la colisión.
Las autoridades brasileñas continúan trabajando para determinar qué provocó el choque entre los helicópteros y si existieron fallas humanas, técnicas o condiciones externas que contribuyeron al accidente.