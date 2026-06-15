Qué decía el tuit del astrólogo que anticipó la tragedia de Gaspi en Río de Janeiro
Tras conocerse la muerte de Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, se viralizó un antiguo mensaje de Giorgio Armas, el conocido “astrólogo de Boca”, en el que advertía sobre un accidente que involucraría a un streamer famoso.
Resumen para apurados
- La muerte del influencer argentino Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro viralizó una predicción del astrólogo Giorgio Armas que anticipaba la tragedia.
- En enero, Armas advirtió en redes sobre un accidente de un streamer. Gaspi, premiado creador de contenido, falleció en Brasil y el astrólogo se mostró devastado por el hecho.
- El fallecimiento genera conmoción y múltiples homenajes en redes, consolidando el legado de Gaspi en la cultura digital y sumando misterio por la viralizada predicción.
La muerte del reconocido influencer y youtuber argentino Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro generó una profunda conmoción en las redes sociales. En medio de la tristeza por la noticia, comenzó a viralizarse un antiguo mensaje publicado por Giorgio Armas, conocido popularmente como el “astrólogo de Boca”, que muchos usuarios relacionaron con la tragedia.
El posteo fue realizado el 26 de enero y advertía sobre la posibilidad de que un streamer sufriera un accidente durante los meses siguientes. Tras conocerse el fallecimiento de Gaspi, miles de personas recordaron aquella publicación y la compartieron masivamente.
El mensaje de Giorgio Armas que impactó a las redes
En su cuenta de X (antes Twitter), Giorgio Armas había escrito:
“Streamer famoso español o argentino tendrá un accidente en estos meses. Que tenga cuidado con los viajes”.
La publicación pasó prácticamente desapercibida en su momento, pero cobró una enorme repercusión luego de que se confirmara que Gaspi era una de las víctimas del choque de helicópteros ocurrido en Brasil.
Las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios de usuarios sorprendidos por la coincidencia entre el mensaje y los hechos que terminaron con la vida del creador de contenido.
La reacción del astrólogo tras conocerse la tragedia
Lejos de mostrarse satisfecho por la repercusión de su publicación, Giorgio Armas manifestó su profundo dolor por la noticia.
En declaraciones brindadas a medios nacionales, el astrólogo aseguró sentirse devastado por la muerte del influencer.
“Estoy destruido. Es el más grande para mí”, expresó visiblemente afectado.
Según trascendió, Armas era admirador del trabajo de Gaspi y seguía de cerca su carrera dentro del mundo digital.
Quién era Gaspi, el influencer que marcó a una generación
Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, fue una de las figuras más influyentes del streaming y las redes sociales argentinas.
Su popularidad comenzó cuando era adolescente y recorría las calles de Buenos Aires realizando entrevistas espontáneas con un estilo irreverente, descontracturado y muchas veces polémico.
Con apenas unos pocos videos publicados logró reunir millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram, convirtiéndose en uno de los creadores de contenido más reconocidos del país.
Su característica forma de interactuar con desconocidos, sumada a su humor provocador, le permitió construir una comunidad fiel que lo acompañó durante toda su carrera.
Del éxito en internet a la consagración internacional
En 2022 fue distinguido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la escena digital argentina.
Tras un período de menor exposición pública, regresó con fuerza en 2025 mediante el proyecto "La vuelta de Gaspi", donde mostró una versión más madura y reflexiva de sí mismo.
Ese mismo año participó en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a streamers y creadores de contenido de distintos países.
Para el desafío realizó una exigente preparación física que incluyó una notable transformación corporal y la pérdida de más de 20 kilos.
Aunque cayó derrotado ante el español Perxitaa, su actuación fue una de las más comentadas de toda la jornada y consolidó su proyección internacional.
Una despedida que conmueve a millones
La noticia de la muerte de Gaspi provocó una ola de homenajes en redes sociales. Miles de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento digital compartieron mensajes recordando sus videos más populares y el impacto que tuvo en el universo de internet.
Mientras tanto, la viralización de la predicción realizada meses atrás por el astrólogo de Boca sumó un elemento inesperado a una tragedia que mantiene conmocionados a sus fanáticos.
Más allá de las especulaciones que surgieron en torno a aquel mensaje, la figura de Gaspi quedará asociada a una generación de jóvenes que encontró en su contenido una forma diferente de entretenimiento, espontánea, auténtica y cercana.