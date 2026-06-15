Qué decía el tuit del astrólogo que anticipó la tragedia de Gaspi en Río de Janeiro

La muerte del reconocido influencer y youtuber argentino Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro generó una profunda conmoción en las redes sociales. En medio de la tristeza por la noticia, comenzó a viralizarse un antiguo mensaje publicado por Giorgio Armas, conocido popularmente como el “astrólogo de Boca”, que muchos usuarios relacionaron con la tragedia.