Conmoción total: Juli Savioli rompió el silencio tras el trágico accidente del youtuber Gaspi

La comunidad digital permanece en shock tras el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, en un siniestro aéreo ocurrido en Brasil,. La influencer Juli Savioli, antigua pareja del creador de contenido, manifestó su profundo pesar mediante plataformas sociales ante la magnitud de la tragedia,. Esta noticia sacudió a miles de seguidores que observaban de cerca la trayectoria del joven argentino que perdió la vida en Río de Janeiro,.