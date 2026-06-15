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Conmoción total: Juli Savioli rompió el silencio tras el trágico accidente del youtuber Gaspi

“No lo puedo creer”, la desesperada reacción de la creadora de contenido en Instagram al enterarse del choque de helicópteros donde falleció su expareja.

Conmoción total: Juli Savioli rompió el silencio tras el trágico accidente del youtuber Gaspi
juli savioli
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El youtuber argentino 'Gaspi' murió el domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, generando una conmocionada reacción de su expareja, Juli Savioli.
  • Tras buscar desesperada la confirmación del hecho en redes, Savioli despidió a su exnovio con dolor. El siniestro dejó seis muertos, entre ellos el músico de EE.UU. Oliver Tree.
  • El hecho mantiene en shock a la comunidad digital. En tanto, las autoridades de Brasil investigan las causas del choque y los antecedentes del propietario de la aeronave.
Resumen generado con IA

La comunidad digital permanece en shock tras el fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, en un siniestro aéreo ocurrido en Brasil,. La influencer Juli Savioli, antigua pareja del creador de contenido, manifestó su profundo pesar mediante plataformas sociales ante la magnitud de la tragedia,. Esta noticia sacudió a miles de seguidores que observaban de cerca la trayectoria del joven argentino que perdió la vida en Río de Janeiro,.

La investigación por la muerte de Gaspi suma un dato clave: los antecedentes del propietario de la aeronave

La investigación por la muerte de Gaspi suma un dato clave: los antecedentes del propietario de la aeronave

El vínculo sentimental entre ambos terminó el año pasado, pero el impacto del suceso generó una respuesta inmediata por parte de la modelo. Las autoridades locales confirmaron que seis personas perdieron la existencia en el choque de dos helicópteros durante la mañana del domingo,. Entre los difuntos también figuraban el productor Lucas Vignale y el artista estadounidense Oliver Tree.

Reacción inmediata y desesperación

Savioli utilizó su cuenta de Instagram para expresar el desconcierto y la angustia del momento,. Ella publicó una fotografía donde se la observaba llorando mientras buscaba desesperadamente información fidedigna sobre el incidente. En su posteo inicial escribió: “Gente por favor me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor, ¿alguien sabe si es real? ¿Está confirmado?”.

La desesperación de la joven escaló rápidamente al recibir comunicaciones de diversos medios nacionales. Martina Cortés reportó cómo la incertidumbre reinaba en el entorno cercano de los involucrados durante las primeras horas. Aquel pedido de confirmación reflejó la incredulidad ante una pérdida repentina y violenta,.

Un adiós cargado de promesas

Horas después de la confirmación oficial, la creadora volvió a dirigirse a sus fanáticos con un texto mucho más extenso y melancólico. Ella admitió su incapacidad para procesar el luto que atraviesa su alma en estos instantes. La mujer aseguró: “No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho”.

El cierre de sus palabras incluyó promesas sobre el futuro y el recuerdo del tiempo compartido con el youtuber,. “Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca”, afirmó la exnovia del chico. Finalmente concluyó con una frase cargada de determinación: “Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.

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