El lastre del caso Adorni, un “Cambalache” que desgasta la moral y pelotazo en contra para Milei

Hablar de rodada se justifica ya que unos cuantos videos que debía prever porque podían aparecer (como aparecieron) derrumbaron de inmediato el castillo que intentó levantar. El primero es muy grave por lo institucional, ya que en su última presentación ante los diputados, acompañado por el residente, su hermana y el Gabinete que fueron a dar la cara por él, leyó para no equivocarse que “en mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, con cuatro palabras finales que la declaración ante la Oficina Anticorrupción y el propio reportaje terminaron por desmentir. Otros varios videos lo expusieron aún más, porque en la entrevista él afirmó que empezó a incursionar en Bitcoin en 2013 y a invertir fuerte en 2014, con una colocación de U$S 200.000 y una ganancia posterior de U$S 300.000, lo que justificaría su fortuna. Pero los años no cierran: en 2020, en YouTube, él decía que “no estaba muy metido” y que entró al juego cuando el Bitcoin rondaba los U$S 6.000, un valor alcanzado recién en 2017. Y en 2021 y 2022 volvió a presentarse como un escéptico, sin reconocerse como gran tenedor de criptomonedas, apenas intentando descifrar cómo

funcionaban.