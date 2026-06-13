Política

El Gobierno apura el informe de Adorni en el Senado para frenar la moción de censura

La decisión se precipitó tras una reunión de la mesa política donde participaron figuras clave del Gobierno y la conducción de La Libertad Avanza.

MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete es investigado por la Justicia.
MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete es investigado por la Justicia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino fijó para el 2 de julio la comparecencia de Manuel Adorni ante el Senado para frenar una moción de censura opositora por inconsistencias en su patrimonio.
  • La medida surge tras revelarse ahorros no declarados por más de 500.000 dólares y una causa por enriquecimiento, sumado a la presión de aliados clave como el PRO y la UCR.
  • La oposición peronista busca transformar la sesión en un cuestionamiento sin precedentes que podría desestabilizar la agenda parlamentaria y desgastar la gestión oficialista.
Resumen generado con IA

En un intento por contener la crisis desatada por las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni, el oficialismo movió sus fichas en el Congreso. Tras una negociación estratégica, se fijó el 2 de julio como la fecha en la que el funcionario comparecerá ante el Senado. El objetivo es claro: desactivar el "operativo interpelación" que impulsa el peronismo, que busca aplicar una inédita moción de censura para forzar su remoción.

El factor Bullrich y la presión aliada

La decisión se precipitó tras una reunión de la mesa política donde participaron figuras clave del Gobierno y la conducción de La Libertad Avanza. La jefa de la bancada oficialista busca así establecer un "cortafuegos" ante el malestar de los socios estratégicos. 

Tanto el PRO como la UCR endurecieron su postura; senadores como Martín Goerling y Eduardo Vischi ya han sugerido que el paso al costado del funcionario sería el camino más corto para destrabar la agenda parlamentaria.

El origen del conflicto

La tormenta sobre Adorni escaló tras su última declaración jurada, donde admitió ahorros no declarados por más de 500.000 dólares. A esto se suma la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada también a los gastos de viaje de su esposa, Bettina Angeletti

Aunque los aliados prefieren esperar los tiempos de la justicia, el peronismo ya prepara un cuestionario riguroso para la sesión de julio, buscando convertir la visita informativa en una embestida política sin precedentes desde la reforma constitucional de 1994.

Tanto el misionero Martín Goerling (PRO) como el correntino Eduardo "Peteco" Vischi fueron contundentes al pedir que Adorni dé un paso al costado, alertando a Patricia Bullrich que esta situación podría trabar toda la agenda parlamentaria del Gobierno. El macrismo pidió a Victoria Villarruel que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria para discutir sobre la no concurrencia del jefe de Gabinete al Senado.

En el documento, Goerling recordó que se va a cumplir un año de la última visita del jefe de ministros, cuando el cargo era ocupado por Guillermo Francos. La presentación del PRO le sirvió a la vicepresidenta para meterle presión a Adorni y exigirle que cumpla con su compromiso ante las cámaras del Congreso.

Si bien la moción de censura con posible remoción del jefe de Gabinete es una opción que no descarta nadie en la oposición, tanto el PRO como la UCR son un poco más cautelosos y esperan escuchar las respuestas de Adorni antes de avanzar con la definición.

Temas Buenos AiresJavier MileiManuel AdorniKarina MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Manuel Adorni: la Justicia reconstruirá 13 años de bitcoin para verificar su patrimonio

Manuel Adorni: la Justicia reconstruirá 13 años de bitcoin para verificar su patrimonio

El lastre del caso Adorni, un “Cambalache” que desgasta la moral y pelotazo en contra para Milei

El lastre del caso Adorni, un “Cambalache” que desgasta la moral y pelotazo en contra para Milei

Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

Adorni, en el ojo de la tormenta: qué omitió y qué rectificó respecto en sus declaraciones juradas

Adorni, en el ojo de la tormenta: qué omitió y qué rectificó respecto en sus declaraciones juradas

Lo más popular
Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello
1

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Las mansiones del poder, un clásico tucumano
2

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína
3

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?
4

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido
5

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Ranking notas premium
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
2

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
3

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena
5

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena

Más Noticias
Repudian ataques a magistrados y funcionarios judiciales

Repudian ataques a magistrados y funcionarios judiciales

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni

Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni

Macri quiere fuera a Adorni, pero no apoya su censura

Macri quiere fuera a Adorni, pero no apoya su censura

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Buscan que la ciudad de Juan Bautista Alberdi sea capital simbólica de Tucumán

Buscan que la ciudad de Juan Bautista Alberdi sea capital simbólica de Tucumán

Comentarios