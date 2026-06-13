El Gobierno apura el informe de Adorni en el Senado para frenar la moción de censura

En un intento por contener la crisis desatada por las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni, el oficialismo movió sus fichas en el Congreso. Tras una negociación estratégica, se fijó el 2 de julio como la fecha en la que el funcionario comparecerá ante el Senado. El objetivo es claro: desactivar el "operativo interpelación" que impulsa el peronismo, que busca aplicar una inédita moción de censura para forzar su remoción.