Crecen los pedidos de renuncia a Manuel Adorni y el PRO le reclamó a Milei que deje de respaldarlo

Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que el jefe de Gabinete “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. En ese contexto, recordó que distintos bloques opositores impulsan una sesión especial prevista para el 23 de junio con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.