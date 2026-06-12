Crecen los pedidos de renuncia a Manuel Adorni y el PRO le reclamó a Milei que deje de respaldarlo

Resumen para apurados
- El PRO y la oposición exigieron este viernes a Milei en Argentina la renuncia de Manuel Adorni por inconsistencias y rectificaciones en sus declaraciones juradas patrimoniales.
- El caso inició tras un viaje oficial y escaló cuando Adorni admitió omitir y luego rectificar ganancias en criptomonedas por más de 300.000 dólares en sus declaraciones juradas.
- La controversia tensa la alianza entre Milei y el PRO, mientras que bloques opositores impulsan una sesión especial en el Congreso el 23 de junio para exigir la remoción de Adorni.
La presión política sobre Manuel Adorni continúa en aumento. En medio de la controversia por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales, distintos sectores de la oposición y aliados del gobierno de Javier Milei intensificaron los reclamos para que el jefe de Gabinete nacional deje su cargo.
Este viernes, el PRO difundió un mensaje dirigido al mandatario libertario, en el que le pidió que priorice la defensa del proyecto político antes que el respaldo al funcionario.
“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, expresó el partido que lidera Mauricio Macri a través de las redes sociales.
El pronunciamiento se produjo un día después de que el PRO difundiera un duro comunicado en el que cuestionó la continuidad del jefe de Gabinete y sostuvo que no existen argumentos suficientes para justificar las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales, consignó el sitio Infobae.
La fuerza opositora apuntó especialmente contra las explicaciones brindadas por Adorni, quien atribuyó el crecimiento de su patrimonio a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas y reconoció la necesidad de rectificar declaraciones juradas anteriores.
Las críticas también llegaron desde dirigentes del propio PRO. El legislador porteño Darío Nieto puso en duda la explicación sobre el origen de esos fondos y afirmó: “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”.
La polémica se intensificó luego de que el funcionario de Milei presentara una nueva declaración jurada para responder a los cuestionamientos surgidos en torno a la evolución de su patrimonio. Según explicó en una entrevista, una ganancia cercana a los U$S300.000 obtenida mediante operaciones con criptomonedas explica gran parte de su crecimiento patrimonial. Sin embargo, esa información no había sido incorporada en presentaciones anteriores, lo que derivó en nuevas rectificaciones.
La situación también reavivó cuestionamientos por declaraciones realizadas por el propio Adorni ante el Congreso. Distintos sectores de la oposición sostienen que el funcionario aseguró en su último informe de gestión que todos sus movimientos patrimoniales estaban debidamente declarados y justificados, algo que quedó en discusión tras las correcciones posteriores.
Entre quienes reclamaron su salida se encuentra el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, afirmó. Además, sostuvo que el funcionario “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”.
La Unión Cívica Radical también expresó su preocupación por el caso y calificó la situación como de “extrema gravedad”. Desde ese espacio recordaron que Adorni había asegurado ante el Congreso que en sus declaraciones juradas “nunca existió ocultación alguna” y sostuvieron que el reconocimiento posterior de omisiones compromete su continuidad en el cargo.
Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que el jefe de Gabinete “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. En ese contexto, recordó que distintos bloques opositores impulsan una sesión especial prevista para el 23 de junio con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.
La controversia tuvo su origen en los cuestionamientos surgidos tras un viaje de Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York a bordo del avión presidencial. A partir de allí se presentaron denuncias que derivaron en investigaciones sobre la evolución de su patrimonio, la adquisición de propiedades y el financiamiento de distintas operaciones inmobiliarias.
Mientras el Gobierno mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, los cuestionamientos políticos continúan ampliándose y suman presión sobre la Casa Rosada en uno de los episodios más delicados para la administración de Javier Milei.