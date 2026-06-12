Juan Schiaretti pidió la salida de Manuel Adorni por las dudas sobre el origen de su patrimonio

Resumen para apurados
- Juan Schiaretti exigió la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni por inconsistencias y presuntas mentiras sobre el origen de su patrimonio ante el Congreso de Argentina.
- La polémica surgió tras la declaración jurada de Adorni de 500.000 dólares en bitcoin, contradicha por videos de años previos que exponen incoherencias en las fechas de inversión.
- El reclamo del bloque Provincias Unidas incrementa la presión política sobre la transparencia del gobierno de Javier Milei y podría complicar su gobernabilidad en el Congreso.
Juan Schiaretti reclamó que Manuel Adorni deje su cargo en el gobierno de Javier Milei por el caso de la declaración jurada y las explicaciones brindadas sobre el origen de su patrimonio. El exgobernador de Córdoba cuestionó con dureza al funcionario y sostuvo que no puede continuar al frente de una de las principales responsabilidades de la Casa Rosada.
“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, escribió Schiaretti en redes sociales.
En el mismo mensaje, el dirigente cordobés remarcó que Adorni ocupa “uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”.
El diputado del bloque Provincias Unidas incluso fue más allá y acusó directamente al funcionario nacional de haber mentido. “Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”, afirmó.
Luego agregó: “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio”. El mensaje cerró con un reclamo político directo: “Basta de encubrir y avalar mentiras”. En la publicación, el exmandatario etiquetó a otros dirigentes que integran el espacio Provincias Unidas en el Congreso nacional, consignó el sitio Eldoce.tv.
La polémica por el patrimonio
En las últimas horas, Adorni volvió a quedar bajo la lupa después de presentar su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción. El jefe de Gabinete nacional aseguró que tenía más de U$S500.000 de ahorros en negro, que atribuyó en buena parte a inversiones en Bitcoin realizadas antes de ingresar a la función pública.
Sin embargo, en las últimas horas se difundieron videos de 2020 y 2022 que pusieron en duda ese relato. En una entrevista reciente, Adorni sostuvo que empezó a incursionar en Bitcoin en 2013 y que comenzó a invertir fuerte en 2014. También dijo que colocó unos U$S200.000 y obtuvo una ganancia adicional de U$S300.000.
Pero en un video de 2020 relató una experiencia distinta sobre su llegada al mundo cripto, vinculada a una clase en la que vio a alumnos siguiendo la cotización de Bitcoin. Según esa anécdota, el episodio ocurrió cuando la criptomoneda rondaba los seis mil dólares, cifra que alcanzó por primera vez en octubre de 2017.