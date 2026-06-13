Macri quiere fuera a Adorni, pero no apoya su censura

El titular del Pro, Mauricio Macri, presiona al presidente Javier Milei para que desplace al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó muy complicado después de que reconociera que ocultó ahorros en negro por medio millón de dólares de sus declaraciones juradas. No obstante, el ex presidente no piensa aportar los votos de su partido para impulsar los pedidos de interpelación y poner en marcha la moción de censura en el Congreso. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, dijo el Pro en un mensaje publicado en la red social “X”.