Macri quiere fuera a Adorni, pero no apoya su censura

El titular del Pro, Mauricio Macri, presiona al presidente Javier Milei para que desplace al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó muy complicado después de que reconociera que ocultó ahorros en negro por medio millón de dólares de sus declaraciones juradas. No obstante, el ex presidente no piensa aportar los votos de su partido para impulsar los pedidos de interpelación y poner en marcha la moción de censura en el Congreso. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, dijo el Pro en un mensaje publicado en la red social “X”.
Según consignó La Nación, el ex presidente prefiere tomar distancia de la ofensiva que puso en marcha la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados para debilitar al ministro coordinador de Milei. Pese a que considera que Adorni debería ser desplazado, no quiere plegarse a una jugada que considera tendría como único beneficiario al kirchnerismo. “No sirve de nada; no nos vamos a prestar al circo de los K”, remarcan cerca de Macri.
La remoción
En el entorno del ex mandatario afirman que el mecanismo previsto en la Constitución Nacional para remover al jefe de Gabinete es “muy extremo”. Y que aún resta esperar que la Justicia avance con la investigación por enriquecimiento ilícito. “Aún no tiene un procesamiento”, afirman fuentes del Pro.
Incómodos, los macristas esperan que la renuncia se concrete antes del 23 de junio, cuando Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT) y una porción de Provincias Unidas, entre otros, intentarán avanzar con la interpelación de Adorni y, eventualmente, con una moción de censura.