La Envidia: el único pecado que no da placer y el Aleph que llevás en tu bolsillo

Ahora, el dato que nadie te cuenta. ¿Sabés quién fue alumno devoto de Girard en la universidad? Peter Thiel: el nuevo vecino palermitano, cofundador de PayPal junto a Musk y primer inversor externo de Facebook. Según reconstruye la prensa europea, fue el propio Thiel quien le explicó la teoría mimética a Mark Zuckerberg, con una frase que eriza la piel: "quien posee una máquina para producir deseo, posee el mundo". El botón "Me gusta" no es un detalle simpático de diseño. Es la envidia de Girard convertida en algoritmo y escalada a más de cinco mil millones de envidiadores.