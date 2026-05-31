La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

"La imperfección es la grieta que nos permite ver el mundo con nuevos ojos, que nos abre a la posibilidad del cambio, del aprendizaje, del crecimiento. Es en la aceptación de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de nuestras vulnerabilidades, donde encontramos la fuerza para ser auténticos, para conectar con los demás de forma genuina y para construir una vida con sentido", publicado en LA GACETA el 25 de agosto de 2024 “El valor de la imperfección en un mundo obsesionado con la perfección”.