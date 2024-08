El valor de la imperfección en un mundo obsesionado con la perfección

No soy psicólogo, pero estoy convencido que el 90% o más de los problemas que tenemos no son reales sino que los creamos nosotros mismos en nuestra mente. “No tengo esto”, “esto que tengo no es suficiente”, “el otro tiene tal cosa y no s ela merece”, etc. Vivimos en una sociedad en donde el “tener” está venciendo, por goleada, “al ser”. Y la Era de la Humanidad Aumentada se presenta también como una oportunidad de volver al Ser por encima del tener.