Los 7 Pecados de Silicio: por qué la IA no tiene culpa, pero sí nos desnuda el alma

El problema es que estamos perdiendo la cordura. Nos comportamos exactamente igual que los israelitas en el libro del Éxodo. Mientras Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí con las leyes, el pueblo se desesperó ante la incertidumbre y fundió sus joyas para construir un becerro de oro. Necesitaban adorar algo que pudieran ver y tocar. Un ídolo creado por sus propias manos al que le atribuyeron poderes divinos.