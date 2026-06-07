Solemos autoconvencernos de que la indignación digital es un drama de adolescentes. Falso. El todólogo es, por lo general, un adulto maduro cuyo ego ha sido sobrealimentado por el sesgo de confirmación algorítmico de su propia burbuja. Es el individuo que, empoderado por un ecosistema que nunca lo contradice, sufre de arrogancia epistémica severa: pontifica agresivamente sobre virología molecular el lunes, macroeconomía el martes y geopolítica balcánica el miércoles.

Para el todólogo, la ira es el escudo perfecto contra la duda. Odiar e insultar a desconocidos en internet es un atajo cognitivo barato que no exige transpirar ni un gramo de Fricción Cognitiva Necesaria (FCN). Comprender la complejidad del mundo real requiere estudiar, callar y, sobre todo, tolerar la frustración de equivocarse. Pensar duele; indignarse alivia.