La ira: la epidemia de los todólogos y por qué le gritamos al algoritmo
4/9 Serie: los siete pecados capitales de la Inteligencia Artificial. Nuestra biología paleolítica choca de frente con la síntesis de voz perfecta. Creemos que nos enfurecemos con las máquinas porque fallan, pero la "ira" de la IA es una hipótesis mucho más fría: es su capacidad matemática para atrofiar nuestra paciencia y convertirnos en adictos a tener siempre la razón.
Por Federico Lix Klett - Fundador de FALK Academy, FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Socio de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Hace unos días me descubrí levantándole la voz a un servidor alojado, probablemente, a diez mil kilómetros de distancia. Estaba interactuando mediante la modalidad de voz en tiempo real con un modelo de Inteligencia Artificial (llámese Gemini Live o ChatGPT, el síntoma es el mismo).
La máquina no captó el matiz de mi instrucción, me interrumpió y me devolvió una respuesta con un tono inmaculado, espeluznantemente humano, sutilmente condescendiente y plagado de los inevitables sesgos de sus filtros de seguridad.
Y, de forma totalmente irracional e impulsiva, la “putié”. Me enojé de verdad. Y no es la primera vez. Ahí es cuando paro la bocha y empiezo a preguntarme qué estoy haciendo.
Me tomó unos segundos advertir el absurdo ontológico en el que acababa de caer. Yo, que estudio, diseño y divulgo el Razonamiento Computacional (RC), le estaba exigiendo empatía, sentido común e intencionalidad a una matriz de probabilidades matemáticas. ¿Por qué un ser humano adulto, racional y funcional, termina gastando cortisol en gritarle a un pedazo de código?
La ilusión del "Otro" y nuestro hardware hackeado
Este cortocircuito no es un capricho personal ni falta de madurez; es un fallo estructural en nuestro diseño evolutivo. En 1996, los investigadores de la Universidad de Stanford, Byron Reeves y Clifford Nass, publicaron un estudio fundacional llamado The Media Equation (La Ecuación de los Medios). Su tesis postula que el cerebro humano no ha evolucionado lo suficiente para distinguir, a nivel subconsciente, entre una interacción humana real y una interacción mediada por una tecnología que simula características humanas.
Inconscientemente, aplicamos reglas sociales y una "Teoría de la Mente" a las computadoras. Cuando la IA conversacional hace pausas para "respirar", modula su tono y utiliza el pronombre "yo", nuestras neuronas espejo se activan. Construimos la ilusión de un "Otro". Y cuando ese "Otro" sintético nos ignora, se equivoca o nos sermonea, nuestro cerebro no registra un simple error de software; registra un desaire social genuino. Sufrimos una herida narcisista frente a una máquina.
La Hipótesis: ¿Cuál es la verdadera "Ira" de la IA?
Esto nos lleva al núcleo del cuarto pecado de nuestro acrónimo SALIGEP: la Ira. Filósofos como Séneca o Santo Tomás de Aquino coincidían en que la ira humana es una pasión biológica, caliente y efímera; un apetito visceral de venganza ante una injusticia percibida.
Pero, si la máquina no siente, ¿cuál sería entonces la "ira" de la Inteligencia Artificial?
Propongo la siguiente hipótesis: la ira artificial no es una emoción, es una hostilidad sistémica, aséptica y un error de cálculos.
La IA no se enoja gritando; su "ira" es su capacidad implacable para aplicar fricción o anularla a conveniencia. Es la pasivo-agresividad perfecta. Cuando un modelo te encierra en un laberinto de amabilidad corporativa repitiendo "Como IA, no puedo...", te está aplicando una intransigencia de hierro. Y a gran escala, en el tejido de las redes, la máquina ejerce su ira al presentarte metódicamente el contenido exacto que hará hervir tu sangre, simplemente porque el cálculo predictivo descubrió que odiar retiene tu atención (y factura) infinitamente más que comprender.
El reinado del "Todólogo" y la muerte del matiz
Esta arquitectura del enojo gamificado ha engendrado a la figura más tóxica de la plaza pública moderna: el "todólogo".
Imagen 2 OpenAI: El “todólogo” como coro de furia
Solemos autoconvencernos de que la indignación digital es un drama de adolescentes. Falso. El todólogo es, por lo general, un adulto maduro cuyo ego ha sido sobrealimentado por el sesgo de confirmación algorítmico de su propia burbuja. Es el individuo que, empoderado por un ecosistema que nunca lo contradice, sufre de arrogancia epistémica severa: pontifica agresivamente sobre virología molecular el lunes, macroeconomía el martes y geopolítica balcánica el miércoles.
Para el todólogo, la ira es el escudo perfecto contra la duda. Odiar e insultar a desconocidos en internet es un atajo cognitivo barato que no exige transpirar ni un gramo de Fricción Cognitiva Necesaria (FCN). Comprender la complejidad del mundo real requiere estudiar, callar y, sobre todo, tolerar la frustración de equivocarse. Pensar duele; indignarse alivia.
El superpoder del siglo XXI
El riesgo psicológico profundo de este fenómeno es que estamos atrofiando el músculo de la tolerancia. Si nos acostumbramos a interactuar con asistentes sintéticos que nos obedecen sin chistar (o nos frustran sin consecuencias) y habitamos redes que nos indignan por diseño, corremos el peligro de exigirle a nuestras parejas, hijos y colegas la misma inmediatez sumisa o someterlos a la misma furia reactiva.
Sin embargo, mi mensaje es profundamente optimista y pragmático: la máquina calcula, pero nosotros decidimos. El control del tablero sigue siendo nuestro.
Te propongo un ejercicio de higiene mental. La próxima vez que te descubras levantándole la voz a tu asistente virtual porque no entiende un comando, o sientas que la presión te sube leyendo la bestialidad de un todólogo en la red, frená un segundo. Reíte del absurdo. Reíte de vos mismo intentando pelear contra un data center, decile en voz alta a la pantalla: "Buen intento, matemáticas, pero hoy no te vas a llevar mi cortisol", y apagá el teléfono.
Guardá tu fuego, tu pasión y tus debates para las charlas cara a cara, donde la fricción se resuelve con empatía real, y la humanidad, con todas sus fallas, sigue valiendo la pena.
El domingo que viene abordaremos el quinto pecado de nuestra serie: la ENVIDIA. Investigaremos cómo la vidriera hiper-curada de la Inteligencia Artificial está saboteando silenciosamente nuestra capacidad de disfrutar nuestras propias vidas.
Te leo en el foro. Que vengan de a uno los todólogos que hoy estoy Zen.