La gula: obesos de datos, pero muriendo de hambre de sentido

Hoy, 17 de mayo, se festeja el Día de Internet. Y dejame arrancar con una confesión que me da un poco de gracia y bastante pudor: yo también soy un influencer (instagram.com/federicolk). Me miran en las redes, subo mis videos, hablo de tecnología y filosofía. Pero, te soy brutalmente honesto, detesto la dinámica de ese ecosistema. Me gusta mucho más estar en la sombra, craneando y analizando, aunque sé que hoy, si tenés algo para decir, tenés que poner la cara. ¡Shakira, no sólo las mujeres facturan che! Ja.