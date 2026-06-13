Presunto enriquecimiento ilícito: las rectificaciones no despejan las dudas sobre Adorni

Según la denuncia, la conducta podría encuadrarse en el delito de falsedad ideológica por una presunta violación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Ética Pública. Frade y Ferraro cuestionaron además la explicación brindada por el jefe de Gabinete respecto de la omisión de bienes. Recordaron que Adorni es contador público y sostuvieron que entre los activos no declarados figurarían criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades.