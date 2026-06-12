Política

La Justicia analiza ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita pidió acceder a la información reservada de la declaración jurada del jefe de Gabinete. Si los datos aportados remiten a períodos anteriores a su ingreso a la función pública, la pesquisa podría extenderse y sumar nuevas medidas de prueba.

PATRIMONIO. Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias.
PATRIMONIO. Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Gerardo Pollicita evalúa en Buenos Aires ampliar la investigación por presunto enriquecimiento contra Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada patrimonial.
  • Adorni declaró un patrimonio de $945 millones, justificando parte de su crecimiento en inversiones de bitcoin. La fiscalía busca examinar datos previos a su ingreso al Estado.
  • La causa podría extender su marco temporal y sumar nuevas pruebas. El avance del caso, que involucra a su entorno familiar, definirá la situación judicial del jefe de Gabinete.
Resumen generado con IA

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni podría ingresar en una nueva etapa. El fiscal Gerardo Pollicita analiza ampliar el alcance de la causa luego de que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Hasta el momento, la fiscalía se concentró en evaluar los movimientos financieros y los bienes declarados por Adorni desde su ingreso a la función pública. Sin embargo, si las explicaciones brindadas ante la OA involucran períodos previos, el expediente podría extender su marco temporal y dar lugar a nuevas medidas de prueba.

Según publicó Infobae, Pollicita ya cuenta con las declaraciones juradas públicas de bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. No obstante, todavía espera recibir la documentación reservada, considerada clave para determinar los próximos pasos de la investigación.

El objetivo es analizar en detalle los montos declarados, el origen de los fondos y las fechas consignadas en la documentación. Con esa información, la fiscalía definirá si corresponde ampliar el objeto procesal de la causa.

Para el estudio de la documentación, Pollicita trabaja junto a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal en investigaciones económicas y financieras.

La declaración jurada de Adorni

La semana pasada, Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025. Allí informó un patrimonio cercano a los $945 millones.

Durante una entrevista concedida a La Nación+, explicó que el incremento patrimonial se debió a inversiones realizadas con ahorros propios. Según indicó, destinó U$S 200.000 que tenía ahorrados a la compra de bitcoins y esa inversión alcanzó posteriormente un valor de U$S 500.000 en criptomonedas.

En la documentación de acceso público también declaró deudas por más de $317.000 y casi U$S 188.000.

Respecto de sus bienes inmuebles, incluyó una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, valuada en $156.926.249, y un departamento con cochera sobre la calle Miró al 500, declarado por $255.844.500.

La situación de Francisco Adorni

En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó a la Oficina Anticorrupción la nueva declaración jurada patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni para incorporarla a la investigación judicial que lleva adelante por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, el fiscal tomó conocimiento a través de los medios de comunicación de que el legislador presentó una tercera ratificación de su declaración jurada luego de que Manuel Adorni actualizara la propia.

Según esa presentación, Francisco Adorni informó que el 50% de la valuación de su vivienda en City Bell asciende a $52.600.000, corrigiendo un monto declarado previamente.

Además, declaró cinco cajas de ahorro que reúnen un total de $2.000.000 e incorporó una herencia valuada en $21.000.000.

Otras investigaciones

Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni es investigado en otros dos expedientes que tramitan ante el juez Ariel Lijo.

Uno de ellos está vinculado a la relación del funcionario con Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que se incorporó a los medios estatales durante la actual gestión.

La otra investigación se centra en la consultora de coaching ontológico MasBe, perteneciente a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

Según la pesquisa, la firma presta servicios a tres empresas contratistas del Estado: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.

Mientras avanza el análisis de la documentación patrimonial presentada recientemente, la fiscalía evalúa si los nuevos datos justifican ampliar el período bajo investigación y profundizar las medidas destinadas a determinar la evolución patrimonial del funcionario.

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