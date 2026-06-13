La Cámara de Diputados evalúa la aplicación de una moción de censura a Adorni

En ese contexto, la oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 23 de junio. El temario incluye seis pedidos de interpelación que podrían derivar en una moción de censura. Se trata de un mecanismo que permite al Congreso remover al jefe de Gabinete con el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras. El procedimiento puede iniciarse tanto en Diputados como en el Senado cuando se entiende que el funcionario incurrió en actos, omisiones o conductas que comprometen su responsabilidad política ante el Poder Legislativo.