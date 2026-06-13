La Cámara de Diputados evalúa la aplicación de una moción de censura a Adorni

Hace menos de un mes, la oposición promovió dos intentos fallidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de que brindara explicaciones ante el Congreso sobre su patrimonio. Ambas iniciativas naufragaron por falta de acuerdos, aunque la reciente presentación de su declaración jurada renovó las expectativas de algunos sectores, que consideran que “cambiaron las condiciones” y que parte de los aliados del Gobierno podría tomar distancia.
En ese contexto, la oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 23 de junio. El temario incluye seis pedidos de interpelación que podrían derivar en una moción de censura. Se trata de un mecanismo que permite al Congreso remover al jefe de Gabinete con el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras. El procedimiento puede iniciarse tanto en Diputados como en el Senado cuando se entiende que el funcionario incurrió en actos, omisiones o conductas que comprometen su responsabilidad política ante el Poder Legislativo.
Declaración jurada
El pedido más reciente fue presentado este jueves por el diputado radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas), pocas horas después de que se conociera la declaración jurada de Adorni.
“El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, planteó Juliano en referencia a las inconsistencias en los datos que brindó Adorni a ARCA.