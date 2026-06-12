Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Repercusiones

La polémica desatada en torno a los números del ministro tuvo un correlato político inmediato y el funcionario confirmó en sus redes sociales que brindará su informe de gestión ante el Senado de la Nación, tras los pedidos formales del bloque peronista y del PRO. El anuncio llegó de forma imprevista luego de una reunión a puertas cerradas que el propio Adorni encabezó esta tarde con la Mesa Política del Gobierno en la Casa Rosada, de la cual llamativamente no se difundió ninguna fotografía oficial. El jefe de Gabinete esquivó fijar un día exacto, pero adelantó que irá a la Cámara alta en el mes de julio, rompiendo un largo bache temporal desde que asumió el cargo el 4 de noviembre de 2025 sin haber pisado nunca dicho recinto.