Política

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

El funcionario confirmó que brindará su informe de gestión ante el Senado, en julio. Villarruel lo reprobó y pidió que se presente este mes.

MOTIVO. Adorni argumentó su crecimiento patrimonial en la aparición de US$500.000 que tenía ocultos.
MOTIVO. Adorni argumentó su crecimiento patrimonial en la aparición de US$500.000 que tenía ocultos.
Por Nahuel Toledo Hace 1 Hs

El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), un documento que introdujo decenas de novedades y complejas modificaciones contables. La presentación oficial plasmó en los papeles un salto patrimonial que elevó su patrimonio neto total a más de $627,2 millones. El trámite administrativo se concretó pocas horas después de que el propio funcionario admitiera públicamente, durante una entrevista televisiva en la señal LN+, haber omitido declarar ahorros no registrados en el sistema formal durante sus presentaciones previas.

En esta nueva rendición de cuentas, Adorni dejó asentado que al inicio del período 2025 poseía dólares en efectivo por un valor equivalente a $400.241.404. El ministro coordinador vinculó directamente esta millonaria suma con una tenencia en bitcoin que ya había mencionado en la citada entrevista televisiva. De acuerdo con el documento, al cierre del año ese dinero por fuera del sistema formal se redujo en casi $100 millones, fijando un saldo final de $303.604.357,92 en efectivo.

La magnitud de los cambios obligó al jefe de Gabinete a presentar también declaraciones juradas “rectificativas” correspondientes a los períodos fiscales de los años anteriores. Estas múltiples modificaciones e inconsistencias en su historial contable se dan en un escenario de máxima presión judicial para el funcionario, quien actualmente enfrenta una investigación penal en los tribunales federales por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El argumento central esgrimido por Adorni para justificar estas drásticas alteraciones patrimoniales radica en la existencia de ingresos por US$ 500.000 que permanecieron escondidos durante años. Según la explicación brindada en la televisión, el dinero provendría de una inversión en criptomonedas realizada antes de su ingreso a la función pública en la gestión actual, una fortuna que, según sus propias palabras, simplemente omitió declarar en sus dos primeras presentaciones obligatorias ante la OA.

Manuel Adorni confirmó que irá al Senado en julio en medio de la polémica por su declaración jurada

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En contraste con ese billete de medio millón de dólares, el resto de las tenencias del funcionario en cuentas bancarias formales locales exhibe cifras llamativamente menores. Al cierre del período, Adorni declaró apenas $25,500 en una caja de ahorro, cerca de cuatro millones depositados en una billetera virtual y la irrisoria suma de $274 en una cuenta corriente.

Plano inmobiliario

La presentación del funcionario también aportó datos llamativos a partir de la revaluación y consolidación de la vivienda familiar ubicada en el country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Adorni declaró el 50% de dicha propiedad por un valor de$156,9 millones de pesos, lo que representa un incremento significativo respecto de su tasación original. Sin embargo, en el desglose de la presentación no se detallan mejoras, ampliaciones ni intervenciones arquitectónicas que justifiquen técnicamente ese aumento; cabe recordar que el otro 50% pertenece a su esposa, Bettina Angeletti, y que se trata del mismo inmueble sobre el cual el contratista Marcelo Tabar declaró ante la Justicia haber cobrado US$245.000 por refacciones.

Victoria Villarruel le reclamó a Manuel Adorni que vaya al Senado a rendir cuentas

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A los activos ya existentes se sumó la incorporación de una nueva propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirida el pasado 24 de noviembre de 2025, a escasas semanas de haber asumido en la Jefatura de Gabinete. El funcionario declaró la mitad de este departamento por un valor de $255,8 millones de pesos, detallando que la compra se financió con “ingresos propios y crédito”, aunque omitió especificar la entidad crediticia otorgante, el plazo del préstamo o la tasa de interés pactada. La cartera inmobiliaria se completa con otros dos departamentos declarados con anterioridad, los cuales también registraron incrementos en sus valoraciones fiscales.

Repercusiones

La polémica desatada en torno a los números del ministro tuvo un correlato político inmediato y el funcionario confirmó en sus redes sociales que brindará su informe de gestión ante el Senado de la Nación, tras los pedidos formales del bloque peronista y del PRO. El anuncio llegó de forma imprevista luego de una reunión a puertas cerradas que el propio Adorni encabezó esta tarde con la Mesa Política del Gobierno en la Casa Rosada, de la cual llamativamente no se difundió ninguna fotografía oficial. El jefe de Gabinete esquivó fijar un día exacto, pero adelantó que irá a la Cámara alta en el mes de julio, rompiendo un largo bache temporal desde que asumió el cargo el 4 de noviembre de 2025 sin haber pisado nunca dicho recinto.

"No tiene ninguna justificación posible": el fuerte comunicado del PRO contra Manuel Adorni

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Sin embargo, la tregua temporal duró poco ya que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, lo apuró públicamente a través de un duro mensaje en sus redes sociales. “Acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presenta este mes de junio a dar su informe”, disparó la vicepresidenta, anticipando además que convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles con el objetivo exclusivo de acelerar los plazos y forzar la citación inmediata de Adorni para este mismo mes.

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