Manuel Adorni confirmó que irá al Senado en julio en medio de la polémica por su declaración jurada

Resumen para apurados
- Manuel Adorni, jefe de Gabinete, anunció que irá al Senado en julio para brindar su informe de gestión, tras desatarse una polémica por su declaración jurada patrimonial.
- La decisión ocurre tras difundirse su patrimonio y recibir fuertes cuestionamientos de la oposición y de la vicepresidenta Villarruel por demoras en sus informes obligatorios.
- Esta presentación buscará calmar la tensión interna en el oficialismo y enfrentar la ofensiva opositora en Diputados, que ya solicitó una sesión especial para interpelarlo.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, confirmó este jueves que se presentará en el Congreso durante julio para brindar un informe de gestión. El anuncio fue realizado luego de encabezar una reunión de la mesa política del Gobierno y en medio de la controversia generada por la difusión de su declaración jurada de 2025.
El anuncio llegó minutos después de que se hiciera pública la documentación patrimonial del funcionario, en el marco de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Acabo de comunicarle a la mesa polÃtica que durante el mes de julio irÃ© al Senado de la NaciÃ³n para presentar el Informe de GestiÃ³n del Gobierno.— Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026
Fin.
Tras informar el miércoles por la noche que había presentado su declaración jurada, Adorni encabezó una reunión de la mesa política junto a Karina Milei. Con ese gesto, el Gobierno buscó ratificar su respaldo al jefe de Gabinete, quien atraviesa días de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.
Las críticas se intensificaron luego de la entrevista que brindó el funcionario, situación que derivó incluso en pedidos de renuncia impulsados por legisladores opositores. Sin embargo, las explicaciones públicas de Adorni tampoco lograron desactivar completamente los cuestionamientos dentro del propio oficialismo.
Victoria Villarruel volvió a cuestionar a Adorni
La situación sumó un nuevo capítulo cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer diferencias con el Gobierno a través de las redes sociales. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25″, indicó.
Las declaraciones de Villarruel profundizaron las tensiones internas y volvieron a poner el foco sobre la relación entre distintos sectores del oficialismo.
La oposición prepara una nueva ofensiva en Diputados
Además de las críticas dentro del Gobierno, Adorni deberá enfrentar en los próximos días una nueva avanzada de la oposición en la Cámara de Diputados. Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda solicitaron una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de volver a impulsar una interpelación al jefe de Gabinete.