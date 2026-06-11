Manuel Adorni confirmó que irá al Senado en julio en medio de la polémica por su declaración jurada

Victoria Villarruel volvió a cuestionar a Adorni

La situación sumó un nuevo capítulo cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer diferencias con el Gobierno a través de las redes sociales. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25″, indicó.