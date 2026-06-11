"No tiene ninguna justificación posible": el fuerte comunicado del PRO contra Manuel Adorni

El PRO salió este jueves a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, tras la presentación de una nueva declaración jurada que el funcionario realizó ante la Oficina Anticorrupción, con correcciones que buscan justificar el incremento de su patrimonio.
A través de su cuenta de X, el partido que conduce Mauricio Macri calificó la situación como “una falta grave” y advirtió que un funcionario no puede sostener públicamente que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo. "No tiene ninguna justificación posible", señaló.
"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura", agregó.
Luego, indicó: "no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública".
"A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", subrayó el espacio.
Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultÃ³ nada, y despuÃ©s admitir que sÃ lo hizo. Eso no tiene ninguna justificaciÃ³n posible.— PRO (@proargentina) June 11, 2026
En un momento histÃ³rico como este, en el que millones de argentinosâ¦