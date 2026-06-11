"No tiene ninguna justificación posible": el fuerte comunicado del PRO contra Manuel Adorni

Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultÃ³ nada, y despuÃ©s admitir que sÃ­ lo hizo. Eso no tiene ninguna justificaciÃ³n posible.



En un momento histÃ³rico como este, en el que millones de argentinosâ¦