Política

"No tiene ninguna justificación posible": el fuerte comunicado del PRO contra Manuel Adorni

El espacio liderado por Mauricio Macri consideró que el jefe de Gabinete cometió "una falta grave" al afirmar "que no ocultó" ninguno de sus bienes y "después admitir que sí lo hizo".

Mauricio Macri, presidente del PRO.
Mauricio Macri, presidente del PRO.
Hace 26 Min

El PRO salió este jueves a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, tras la presentación de una nueva declaración jurada que el funcionario realizó ante la Oficina Anticorrupción, con correcciones que buscan justificar el incremento de su patrimonio. 

A través de su cuenta de X, el partido que conduce Mauricio Macri calificó la situación como “una falta grave” y advirtió que un funcionario no puede sostener públicamente que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo. "No tiene ninguna justificación posible", señaló. 

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"En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura", agregó. 

Luego, indicó: "no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública".

"A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", subrayó el espacio. 

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