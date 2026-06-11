Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, confirmó la presentación de sus declaraciones juradas y admitió ahorros no declarados en el marco de una causa por enriquecimiento.
- Adorni y su esposa se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias para regularizar su situación, que incluye la compra de dos inmuebles actualmente investigados por la Justicia.
- La oposición impulsa un proyecto de ley para excluir a funcionarios de este beneficio fiscal, mientras la Justicia analiza si la presentación frena la investigación penal en curso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó anoche a LN+ que presentó su declaración jurada. Fue durante el programa Mesa Chica, conducido por José Del Río. El funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”. “¿Y por qué no lo declararon?”, preguntó el conductor del ciclo. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, respondió.
“La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, continuó uno de los funcionarios más cercanos del presidente Javier Milei. “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, continuó.
Durante la entrevista, el funcionario exteriorizó sus sensaciones ante las denuncias. “Me acusaron de chorro. Me dolió un montón que lo hagan. Pero entendí que no me podía ir”, remarcó al tiempo que contó los pormenores de su diálogo con su abogado. “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, que lo encontramos en el departamento”, indicó. Además, reconoció que invirtió “fuerte” en bitcoins en el pasado, hace más de 13 años. “Gané bastante dinero en ese momento. Invertimos 200.000 dólares y ganamos 300.000”, explicó.
Más temprano se conoció que Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, de acuerdo con los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La presentación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción puede significarle a Adorni salir del cono de la duda que lo envuelve respecto del aumento que evidenció su patrimonio en el último año, en el que se compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, ambos en la mira de la Justicia. De acuerdo al sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones. Al Régimen Simplificado puede adherir toda persona humana inscrita en el impuesto a las Ganancias que presente ingresos totales de hasta $ 1.000 millones anuales y un patrimonio total de hasta $ 10.000 millones. En la actualidad, el Gobierno nacional analiza eliminar esas restricciones con una reforma a la ley de inocencia fiscal.
La Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en el Congreso Nacional en diciembre pasado, y el oficialismo sostuvo la posibilidad de que se puedan incluir en ella los funcionarios, como sucedió ayer con Adorni. “Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina”, aclaró uno de los colaboradores del jefe de Gabinete.
Una de las observaciones más severas provino de María Eugenia Talerico, ex presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien puso el foco en el crecimiento patrimonial del funcionario. Según planteó, el debate no debería centrarse únicamente en cuestiones tributarias sino también en el origen de los recursos declarados, considerando que la principal modificación reciente en la actividad de Adorni fue su incorporación al Estado nacional.
Sectores de la oposición presentaron un proyecto para excluir a funcionarios públicos, magistrados, legisladores y sus familiares directos de los beneficios contemplados por la normativa. La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien propuso modificar el artículo 38 de la Ley 27.799 para impedir que quienes ocupan cargos públicos puedan adherirse al régimen simplificado administrado por ARCA. El texto legislativo establece que no podrán acceder al régimen el presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, ministros, secretarios, subsecretarios, jueces, fiscales, rectores y decanos universitarios, entre otros funcionarios.
Además, la propuesta incorpora restricciones para cónyuges, convivientes y familiares directos de quienes desempeñen esas funciones.
La causa judicial
Ahora bien, ¿esta presentación modifica la situación judicial del jefe de Gabinete, que está siendo investigado por el crecimiento veloz de su patrimonio en los tribunales federales? Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo, primero tendrá que verificar “que declara Adorni en ARCA, luego analizar la reglamentación de la la ley de Inocencia Fiscal, y ver si se dan las condiciones objetivas que la ley enumera para evitar la investigación penal”. En diciembre, durante el debate de la ley, el diputado opositor Guillermo Michel, especialista en temas tributarios, aseguró que la ley que se estaba votando “no es un blanqueo” y por eso no implicaba beneficios con respecto a la situación de los contribuyentes en materia penal.
Cuestión de imagen: Bullrich, la mejor; Adorni, el peor
Patricia Bullrich es la dirigente con mayor imagen positiva (38%), seguida por Javier Milei (33%), que cae 2 puntos respecto a la medición anterior. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés señala que continúa la caída sostenida de la figura de Manuel Adorni, cuya imagen negativa alcanza el 72%, consolidándose como el funcionario con peor diferencial de imagen (-58%).
Humor social: el top tres de las preocupaciones argentinas
La inseguridad pasó a ocupar el primer puesto de la preocupación de los ciudadanos con un 65%, reemplazando así a la incertidumbre por la situación económica del país, que ocupó el segundo lugar con 64%. La posibilidad de que existan actos de corrupción en el gobierno de Javier Milei completó el top 3, tras varios meses de escándalos que atraviesan el entorno más cercano del presidente, como el “casi Adorni”. Este ítem preocupa al 58% de los encuestados por D´Alessio IROL y Berensztein.
Régimen: los funcionarios que adhirieron al plan
La decisión de Manuel Adorni de adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias planteó la pregunta de cuántos funcionarios de primera línea del Gobierno ya habían optado por incorporarse al nuevo esquema impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además de Adorni, otros tres funcionarios aparecen registrados en el régimen. Uno de ellos es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, con una solicitud fechada el 7 de mayo, según consigna el sitio de noticias TN.com.
También figuran Santiago Viola, secretario de Justicia, cuya adhesión fue registrada el 7 de abril; y Andrés Vázquez, titular de ARCA, que se incorporó el 14 de marzo de este año y que, al igual que Adorni, está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. La consulta también permitió detectar algunos casos particulares dentro del oficialismo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continúa figurando como monotributista categoría G, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece inscripta en el monotributo categoría A. En contraste, no se encontraron registros de adhesión al régimen simplificado de Ganancias a nombre del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tampoco figuran otros integrantes del gabinete nacional ni funcionarios de áreas estratégicas del Gobierno.