Política

Victoria Villarruel le reclamó a Manuel Adorni que vaya al Senado a rendir cuentas

La vicepresidenta cuestionó que el jefe de Gabinete no presenta informes de gestión ante la Cámara alta desde que asumió el cargo. El planteo se produjo en medio de la polémica por los fondos no declarados que admitió el funcionario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó que el jefe de Gabinete no presenta informes de gestión ante la Cámara alta desde que asumió el cargo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó que el jefe de Gabinete no presenta informes de gestión ante la Cámara alta desde que asumió el cargo.
Hace 12 Min

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Manuel Adorni y le reclamó públicamente que cumpla con la obligación de presentar informes de gestión ante el Senado. El nuevo cruce dentro del Gobierno se produjo luego de que el jefe de Gabinete anunciara que concurrirá al Congreso en julio.

A través de un mensaje público, Villarruel cuestionó la ausencia de Adorni en la Cámara alta desde que asumió sus funciones y recordó que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe informar periódicamente sobre la marcha del Gobierno.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes”, remarcó la vicepresidenta. Luego agregó: “No lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”.

Además, informó que convocará a una reunión de Labor Parlamentaria para abordar este y otros temas. “Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, señaló.

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