Bitcoin y rectificaciones: Adorni justificó un incremento patrimonial de U$S 513.000 ante la Justicia

En medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una declaración jurada rectificativa que revela un salto sustancial en su patrimonio. La novedad más relevante es la incorporación de 513.000 dólares que, según el funcionario, se originaron en inversiones con bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.