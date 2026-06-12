Política

Bitcoin y rectificaciones: Adorni justificó un incremento patrimonial de U$S 513.000 ante la Justicia

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y la ARCA busca transparentar activos que no figuraban en registros anteriores.

MOTIVO. Adorni argumentó su crecimiento patrimonial en la aparición de US$500.000 que tenía ocultos.
MOTIVO. Adorni argumentó su crecimiento patrimonial en la aparición de US$500.000 que tenía ocultos.
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni presentó una rectificación patrimonial ante la Justicia argentina para justificar un aumento de U$S 513.000, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
  • El funcionario justificó que el origen de los fondos proviene de inversiones en bitcoin entre 2013 y 2018, además de herencias, nuevos inmuebles y un aumento de sus deudas.
  • La presentación busca transparentar su situación fiscal mientras el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita avanzan en el análisis judicial y político de su patrimonio.
Resumen generado con IA

En medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una declaración jurada rectificativa que revela un salto sustancial en su patrimonio. La novedad más relevante es la incorporación de 513.000 dólares que, según el funcionario, se originaron en inversiones con bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y la ARCA busca transparentar activos que no figuraban en registros anteriores. Según la explicación oficial, Adorni invirtió inicialmente U$S 200.000 en criptomonedas, capital que creció hasta superar el medio millón de dólares gracias a la evolución de las cotizaciones.

Inmuebles y herencias bajo la lupa

El patrimonio neto del vocero pasó de apenas $12,43 millones al cierre de 2024 a una valuación de $662,64 millones a inicios de 2025. Este incremento de más de 550 millones de pesos se explica por tres factores clave:

1- Nuevas propiedades: la incorporación de un departamento en Caballito (calle Miró) y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

2- Revaluación: el ajuste de los valores fiscales de sus inmuebles en CABA y La Plata.

3- Sucesión: el ingreso de unos U$S 79.000 provenientes de la herencia de su padre, que incluyó la venta de una propiedad en La Plata y un lote en Daireaux.

Deudas en ascenso

Paralelamente al crecimiento de sus activos, Adorni declaró un fuerte incremento en sus pasivos. Sus deudas casi se triplicaron, sumando compromisos con nuevos acreedores privados y deudas hipotecarias por más de 140 millones de pesos. 

Las deudas casi se triplicaron. Al cierre de 2025 figuran ocho obligaciones, entre ellas cuatro nuevas:

- Dos deudas comunes en dólares por 46,31 millones de pesos cada una con Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo.

- Dos hipotecarias en pesos por 71,25 millones cada una con Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo.

Las deudas hipotecarias preexistentes con Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio se redujeron (de 43,39 millones y 7,65 millones a 30,37 millones y 5,36 millones, respectivamente). Se mantiene la deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las dos deudas comunes con Silvia País y la sucesión de Norma Zuccolo.

Este movimiento financiero ocurre mientras el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzan en el análisis de sus cuentas.

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