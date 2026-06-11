Adorni declaró que ganó U$S300.000 con inversiones en criptomonedas

Resumen para apurados
- Manuel Adorni rectificó el miércoles su declaración jurada en Argentina, informando ganancias de U$S 300.000 en Bitcoin para aclarar su patrimonio investigado por la justicia.
- Mediante la Ley 27.799, justificó un rendimiento del 150% en criptomonedas (2013-2018) y fondos sucesorios para validar compras inmobiliarias bajo la lupa judicial en 2025.
- La jugada busca archivar las causas por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, pero reaviva las críticas de la oposición y el debate sobre la transparencia de los funcionarios.
En un giro inesperado que redefine su perfil financiero, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó este miércoles por la noche una profunda reestructuración de sus datos contables. Tras acogerse a los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias provisto por la Ley 27.799, el funcionario remitió a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una documentación clave: una declaración jurada que modifica de raíz lo que se conocía sobre sus activos familiares, que tiene como dato llamativo una inversión en criptomonedas que le otorgó dividendos por un 150%.
El dato central de esta actualización radica en la sorpresiva inclusión de fondos guardados en Bitcoin. De acuerdo con el descargo oficial presentado, el portavoz devenido en jefe de los ministros sostiene que ganó U$S 300.000 con inversiones en activos digitales que no habían sido declaradas con anterioridad, un vacío que ahora busca subsanar bajo el amparo de la nueva legislación impositiva.
La movida administrativa no es casual. Ocurre de forma simultánea al avance de expedientes en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, causas bajo la tutela del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
El origen de los fondos y la importancia de las criptomonedas
El eje central de la nueva declaración jurada radica en la justificación de un flujo financiero que se mantuvo invisible en los reportes previos. Adorni argumentó ante los organismos de fiscalización que el origen de estos fondos se remonta a operaciones realizadas entre 2013 y 2018. Durante ese lustro, el actual jefe de Gabinete habría colocado un capital inicial estimado en U$S200.000 en el mercado de divisas virtuales.
A través de operaciones de compra y venta de Bitcoin, distribuidas estratégicamente en ocho billeteras virtuales independientes, el ecosistema financiero familiar generó un rendimiento extraordinario del 150%. Producto de la fluctuación alcista de las criptomonedas, aquel monto inicial se transformó en un ahorro globalizado de aproximadamente U$S513.000. Esto implica una ganancia neta superior a los U$S300.000 que no figuraba en las anteriores fotos patrimoniales del funcionario y que hoy representa el activo líquido más robusto de su patrimonio.
Para blindar la veracidad de este argumento ante las sospechas de la justicia penal, la defensa del funcionario remarcó que los movimientos son completamente trazables. Explicaron que la validación de estas inversiones se respalda en las denominadas "llaves" informáticas y registros de acceso de las plataformas virtuales utilizadas en dicho período, lo que permitiría reconstruir de manera inequívoca el historial transaccional de Bitcoin.
El reordenamiento de los papeles privados de la familia Adorni se precipitó luego de que la lupa judicial se posara sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias concretadas durante el transcurso de 2025. La necesidad de justificar el flujo de caja utilizado para dichas compras obligó al entorno del funcionario a encarar una auditoría retrospectiva que excedió largamente sus años dentro del Estado.
Según publicó Infobae, desde el círculo íntimo del funcionario explicaron que “hubo desprolijidad. Las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”.
La estrategia busca demostrar que el crecimiento de sus activos no guarda relación con su meteórico ascenso político. Adorni desembarcó en la Casa Rosada el 14 de diciembre de 2023 ocupando la Secretaría de Comunicación y Medios, rol en el que permaneció hasta noviembre de 2025, momento en que juró como jefe de Gabinete.
Algunas inconsistencias que llaman la atención
La reconfiguración patrimonial impacta de lleno en la situación de su esposa, Bettina Angeletti, cuyo rol económico también fue recalculado en la presentación frente a la OA y ARCA. El entorno oficialista subrayó que Angeletti cuenta con ingresos independientes derivados de su condición de monotributista y de una trayectoria de más de 15 años en puestos gerenciales del sector privado.
El foco de la investigación judicial está puesto en dos propiedades de alto perfil adquiridas hacia finales de 2025. La primera es la residencia en el Country Indio Cuá, ubicada en la provincia de Buenos Aires, esta propiedad fue comprada por un valor de U$S120.000. En las presentaciones originales del matrimonio, el inmueble figuraba en un 100% bajo la titularidad de Angeletti. Con la nueva rectificación, pasó a estar distribuido en partes iguales (50% cada uno). Según la versión oficial, los fondos para la compra provinieron de dos préstamos hipotecarios tomados sobre otra propiedad familiar situada en la avenida Asamblea. Asimismo, persisten discrepancias sobre el costo de las remodelaciones: la justicia estimaba las obras en U$S245.000, mientras que Adorni declaró un gasto real cercano a los U$S170.000.
La segunda operación inmobiliaria sospechosa fue la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. Este inmueble fue adquirido mediante un esquema directo con Pablo Feijoó, un amigo personal del funcionario. La defensa sostiene que la operación no siguió carriles tradicionales: Adorni abonó U$S30.000 en concepto de adelanto, mientras que los restantes U$S100.000 se estructuraron a través de financiamiento privado e hipotecas secundarias. Respecto de las remodelaciones posteriores en esta unidad, los documentos consignan desembolsos por U$S65.000, aclarando que no correspondieron a pagos en efectivo billete.
El rompecabezas económico que presentó el jefe de Gabinete se complementa con la liquidación de la herencia de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2022. Este apartado sumó ingresos en blanco que tampoco se habían integrado de forma nítida en los períodos previos.
Por un lado, se destrabó la situación de un inmueble de La Plata que arrastraba un litigio judicial debido a una hipoteca vinculada a personas ya fallecidas. Tras resolverse el expediente, la propiedad se vendió y Adorni percibió U$S57.000 correspondientes a su porción hereditaria. Por otra parte, la venta de un terreno en la localidad bonaerense de Daireaux sumó otros U$S22.000 a sus arcas, consolidando un ingreso por vías sucesorias de U$S79.000.