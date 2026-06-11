Adorni declaró que ganó U$S300.000 con inversiones en criptomonedas

El foco de la investigación judicial está puesto en dos propiedades de alto perfil adquiridas hacia finales de 2025. La primera es la residencia en el Country Indio Cuá, ubicada en la provincia de Buenos Aires, esta propiedad fue comprada por un valor de U$S120.000. En las presentaciones originales del matrimonio, el inmueble figuraba en un 100% bajo la titularidad de Angeletti. Con la nueva rectificación, pasó a estar distribuido en partes iguales (50% cada uno). Según la versión oficial, los fondos para la compra provinieron de dos préstamos hipotecarios tomados sobre otra propiedad familiar situada en la avenida Asamblea. Asimismo, persisten discrepancias sobre el costo de las remodelaciones: la justicia estimaba las obras en U$S245.000, mientras que Adorni declaró un gasto real cercano a los U$S170.000.