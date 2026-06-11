Política

El Gobierno respaldó a Adorni tras su presentación judicial: "La Justicia pondrá punto final al asunto"

Entre Bitcoins y ahorros "en negro" fue la estrategia de defensa del jefe de Gabinete ante la Justicia.

Manuel Adorni siempre estuvo a favor de la Inocencia fiscal
Manuel Adorni siempre estuvo a favor de la "Inocencia fiscal" AFP
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El vocero Manuel Adorni recibió el respaldo del Gobierno tras presentar su declaración jurada ante la Justicia argentina por presunto enriquecimiento ilícito.
  • Adorni justificó su patrimonio por ganancias en bitcoines y admitió haber ahorrado fuera del sistema formal. El oficialismo defendió su postura ante las críticas.
  • El vocero ofreció las claves de sus billeteras virtuales al fiscal Pollicita para peritar las operaciones, un caso clave para la transparencia del gabinete de Milei.
Resumen generado con IA

Tras el inicio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada ante la Justicia y detalló el origen de su patrimonio. El funcionario atribuyó su crecimiento económico a inversiones en criptomonedas realizadas años antes de asumir su cargo, y recibió un fuerte respaldo por parte del círculo íntimo de Javier Milei.

Durante una entrevista en La Nación+, Adorni explicó que entre 2013 y 2018 obtuvo ganancias por 300.000 dólares tras invertir un capital inicial de 200.000 dólares en Bitcoin. "Invertimos ahorros de toda una vida en el sector privado para el futuro de nuestros hijos", señaló. 

El funcionario admitió haber operado fuera del sistema formal en aquel entonces: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos; la manera de escaparte de la vieja política era esa", justificó.

El oficialismo cerró filas en redes sociales. Santiago Oría, director audiovisual de Presidencia, calificó las explicaciones como "clarísimas" y acusó al periodismo de actuar con "real malicia". 

Por su parte, el diputado Sergio "Tronco" Figliuolo criticó el "juicio mediático" contra el vocero. El presidente Milei reforzó esta postura al replicar los mensajes de apoyo en su cuenta oficial de X.

Según fuentes judiciales, Adorni habría puesto a disposición las "llaves" de sus billeteras virtuales para que el fiscal Gerardo Pollicita pueda trazar las operaciones y acreditar la veracidad de las inversiones.

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