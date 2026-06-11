El Gobierno respaldó a Adorni tras su presentación judicial: "La Justicia pondrá punto final al asunto"

Tras el inicio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada ante la Justicia y detalló el origen de su patrimonio. El funcionario atribuyó su crecimiento económico a inversiones en criptomonedas realizadas años antes de asumir su cargo, y recibió un fuerte respaldo por parte del círculo íntimo de Javier Milei.