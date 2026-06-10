Federico Sturzenegger también adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias y se suma a Adorni

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sumándose así al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes habían realizado el mismo trámite en los últimos días.