"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", escribió Villarruel en respuesta a un usuario en X que le preguntó si creía en los dichos del funcionario. La ironía de la vicepresidenta no se limitó a esa respuesta. Previamente, al contestar el saludo de cumpleaños de otro usuario, Villarruel deslizó una referencia directa a Adorni: "Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico", en alusión a versiones sobre cómo el funcionario de Javier Milei habría explicado el origen de su fortuna.