"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Resumen para apurados
- Victoria Villarruel criticó en X al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus polémicas declaraciones sobre su patrimonio investigado en Argentina por presunto enriquecimiento.
- Adorni admitió haber ahorrado en negro, lo que contradice sus dichos previos. Villarruel le respondió con ironía sobre un 'pendrive mágico' y tomó distancia de la Casa Rosada.
- Este cruce profundiza la interna en el oficialismo y evidencia el distanciamiento de Villarruel con el entorno de Milei, marcando un antecedente de fuerte tensión institucional.
La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó en las redes sociales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de que este brindara una entrevista para explicar el origen de su patrimonio, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", escribió Villarruel en respuesta a un usuario en X que le preguntó si creía en los dichos del funcionario. La ironía de la vicepresidenta no se limitó a esa respuesta. Previamente, al contestar el saludo de cumpleaños de otro usuario, Villarruel deslizó una referencia directa a Adorni: "Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico", en alusión a versiones sobre cómo el funcionario de Javier Milei habría explicado el origen de su fortuna.
Consultada sobre si Adorni debía renunciar, evitó pronunciarse y marcó distancia: "No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas".
Los dichos de Adorni
En la entrevista con LN+, el ex vocero presidencial sostuvo que junto a su esposa, Bettina Angeletti, habían ahorrado "en negro, como todos los argentinos" y que nunca se les hubiera ocurrido hacerlo en blanco "en aquellos años".
Sin embargo, en marzo pasado había afirmado lo contrario en una conferencia de prensa: "Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde".
Adorni también contó que evaluó renunciar, pero que decidió mantenerse en el cargo al concluir que la denuncia en su contra buscaba golpear al Gobierno. "A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros", afirmó.