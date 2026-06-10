Manuel Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas: "Ahorramos en negro, como muchos argentinos"

Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete Manuel Adorni rectificó este miércoles sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción para justificar bienes tras ser denunciado por enriquecimiento.
- El funcionario admitió haber ahorrado "en negro" en el sector privado y justificó que los fondos omitidos provienen de herencias y de inversiones en bitcoines previas a 2023.
- La admisión de fondos no registrados genera debate político y judicial, mientras avanza la investigación sobre su evolución patrimonial tras asumir en la función pública.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y las rectificaciones de años anteriores ante la Oficina Anticorrupción. Lo hizo durante una entrevista en el programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio en LN+, donde se refirió a las investigaciones y cuestionamientos vinculados a la evolución de su patrimonio.
Durante la entrevista, Adorni reconoció que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años ahorros que no habían sido incluidos en sus declaraciones patrimoniales.
“Presenté la declaración jurada 2025 antes de entrar acá. Y las rectificaciones de años anteriores. Presenté todo en la Oficina Anticorrupción”, señaló el funcionario.
"Ahorramos en negro, como muchos argentinos"
Consultado sobre el motivo por el cual esos fondos no habían sido declarados previamente, Adorni sostuvo que se trataba de ahorros acumulados durante años de actividad privada.
“Toda la vida ahorramos en negro, como seguramente lo hicieron la mayoría de los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar”, afirmó.
Según explicó, cuando asumió funciones como vocero presidencial en diciembre de 2023 presentó la declaración patrimonial exigida para ingresar a la administración pública, pero utilizó como base documentación anterior en la que esos fondos tampoco figuraban.
“Copié las declaraciones anteriores, donde no figuraban los ahorros de toda la vida, y ese error lo arrastré”, expresó.
La denuncia y la reconstrucción patrimonial
Adorni indicó que comenzó a revisar en detalle su situación patrimonial luego de que en marzo fuera denunciado por presunto enriquecimiento ilícito.
Relató que, a partir de esa situación, su abogado le solicitó reconstruir el origen de todos sus bienes y acreditar que el patrimonio cuestionado era anterior a su llegada al Estado.
“El abogado me dijo: reconstruyamos tu patrimonio, contame cómo tenés lo que tenés. Le conté sobre mis ahorros de la vida privada, que había tenido con mi mujer”, explicó.
De acuerdo con su versión, parte de esos fondos provino de dinero hallado tras el fallecimiento de su padre, mientras que otra porción surgió de inversiones realizadas en criptomonedas.
Inversiones en bitcoin
El jefe de Gabinete aseguró que comenzó a invertir en bitcoin en 2013 y que incrementó significativamente su participación en ese mercado durante 2014.
“Hasta 2018 ganamos mucho dinero con esa inversión. Invertimos unos 200 mil dólares y ganamos unos 300 mil dólares”, afirmó.
Según detalló, posteriormente decidió adoptar una estrategia financiera más conservadora luego del nacimiento de su hijo en 2015.
“Ya habíamos llegado a un umbral de ahorro que era para los estudios de nuestro hijo”, explicó.
Documentación y rectificaciones
Adorni sostuvo que la tarea de reunir la documentación respaldatoria demandó varios meses debido a mudanzas y al tiempo transcurrido desde la generación de algunos de los activos.
“Me mudé a Caballito. No tenía la documentación a mano. Me llevó tiempo encontrarla. Yo sabía que la tenía”, señaló.
El funcionario aseguró que toda la información fue incorporada a las declaraciones juradas rectificativas presentadas recientemente ante los organismos de control.
Las declaraciones se conocen en medio de las investigaciones y cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, quien sostiene que la totalidad de los bienes observados tiene origen previo a su incorporación a la función pública nacional.