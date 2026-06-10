Manuel Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas: "Ahorramos en negro, como muchos argentinos"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y las rectificaciones de años anteriores ante la Oficina Anticorrupción. Lo hizo durante una entrevista en el programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio en LN+, donde se refirió a las investigaciones y cuestionamientos vinculados a la evolución de su patrimonio.