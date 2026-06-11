Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Dos definiciones cruciales brindó el gobernador Osvaldo Jaldo en el almuerzo con legisladores en El Cadillal: que el vicegobernador Miguel Acevedo será su compañero de fórmula nuevamente en 2027 y que las elecciones provinciales serán en el mes de mayo. De esa manera el mandatario buscó silenciar los ruidos que se generaron por el raudo cambio de apoderado del Partido Justicialista (PJ), bregó por la unidad del espacio y dejó en claro que la campaña electoral no esperará que termine el Mundial: está en la línea de partida.
Un total de 35 legisladores respondieron la convocatoria en el predio que tiene la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), a pesar de que el bloque Justicialista cuenta con 33 integrantes en la Cámara. Se sumaron al almuerzo Rolando Alfaro y Rodolfo Ocaranza, quienes forman parte de la bancada Compromiso Tucumán, así como Ernesto Gómez Gómez Rossi, que integra el espacio de Libres del Sur que lidera el ministro Federico Masso (Desarrollo Social). El único ausente del bloque fue el parlamentario Gabriel Yedlin, quien es cercano al senador Juan Manzur. En tanto que el legislador bancario Hugo Ledesma no forma parte del bloque que preside Roque Tobías Álvarez, sino que está en Lealtad Peronista desde octubre de 2024.
Diálogo y frialdad
Además de los legisladores, del convite también formaron parte la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, que fue una de las oradoras; y el gabinete de ministros: Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Masso y el Secretario General de la Gobernación, Federico Nazur. A ellos se acoplaron otros funcionarios del PE y dirigentes de estructuras externas, como Marcelo Caponio (titular de la SAT), Hugo Cabral (interventor del Ipvdyu) y Guillermo Norry (interventor de la Caja Popular de Ahorros).
El súbito cambio de apoderados del PJ había provocado todo tipo de especulaciones en los últimos días. La salida de la mano derecha de Acevedo, la abogada Ana Escobedo, en reemplazo del letrado Pedro Cruz, hombre de confianza de Sergio Mansilla (segunda autoridad de la Legislatura), había desatado incertidumbres, principalmente por cómo se dieron las cosas: sin comunicaciones previas y con el vice de viaje. El propio vicegobernador fue explícito en Panorama Tucumano (LG Play) al decir que es verticalista pero que no le gustan los modos de Jaldo. No obstante, esos nubarrones se disiparon en el almuerzo: el peronismo repetirá fórmula en 2027.
Asistentes del convite aseguraron que Jaldo y Acevedo compartieron vehículo hasta la sede de ATSA en El Cadillal, junto a Monteros. Habría sido el primer diálogo entre los titulares del Ejecutivo y el Legislativo desde la novedad partidaria. Sin embargo, hubo dirigentes que aseguraron que percibieron incomodidad y cierta frialdad en la mesa de conducción que compartieron los anteriores con Chahla, Álvarez y el propio Mansilla, entre otros.
Copar el territorio virtual
En el entorno del vicegobernador aseguraron que la relación con Jaldo es buena, y consideraron que se calmaron las aguas y se disiparon algunos fantasmas que aparecieron en los últimos días. Insistieron con que no hay ninguna intención de generar una interna. En esa línea, recalcaron que el peronismo no debe estar junto sino unido. De todos modos, advirtieron que estar unidos no es estar sometidos y que puede haber pensamientos diferentes.
Alrededor de tres horas se extendió el almuerzo entre los “compañeros”. Jaldo, Acevedo, Mansilla y Monteros bajaron un mensaje de unidad, de trabajar todos juntos dejando de lado las mezquindades comarcanas ya que es más importante tener un gobierno central que una comuna o una intendencia. Afirman que entre los oradores se expuso que el territorio ya no es sólo municipios y comunas, sino que La Libertad Avanza lo extendió al ámbito virtual, y que allí también hay que militar. También se dejó saber que Chahla bregó por mayor participación de la mujer a pesar de que se les cierran los espacios políticos, algo que fue reconocido con encendidos aplausos.
Hay legisladores que aseguraron que por los mensajes que se escucharon se dejó en claro que quien no está con el peronismo tendrá que medirse en las urnas. Sin embargo, todavía nadie se animó a asegurar que el ala más dura del antimileismo pueda llegar a mayo por fuera de la estructura partidaria. “Hay espacio para que volvamos a trabajar juntos”, convocaron.
Mirando más allá de lo interno, diferentes asistentes coincidieron en que hay que trabajar para ganar 2027 y que el adversario es La Libertad Avanza. Mencionaron que Jaldo remarcó que deben comenzar a trabajar ahora porque después del Mundial será tarde.
La pelota de fútbol comienza a girar en Estados Unidos, México y Canadá. Y en Tucumán se pone en marcha la campaña electoral.
“El año que viene es netamente electoral”.- Sin medias tintas, Jaldo habló de los comicios que se vienen luego del encuentro. “El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza, complementando lo institucional con lo político electoral”, señaló.
Lo que dejó la reunión en El Cadillal
“LLA está destruyendo el Estado”.- Acevedo remarcó la necesidad de que el peronismo esté unido para la contienda que se viene contra La Libertad Avanza. “Para que esta provincia no ceda en su esfuerzo ante un partido que está destruyendo el Estado y que no queremos que destruya Tucumán. Nosotros vamos a seguir siempre, desde nuestra posición, defendiendo los intereses de cada tucumano y tucumana, vivan donde vivan. El gobernador Osvaldo Jaldo lo manifestó desde el primer día de gestión y así lo queremos hacer”, expresó al final del almuerzo
“La Nación no tiene obra”, reprochó Chahla.- La intendenta señaló la crisis que atraviesa el país y cuestionó las políticas del presidente Javier Milei. “Tenemos un gobierno nacional que le da la espalda a los municipios y a la provincia”, sostuvo, y agregó: “La nación no tiene obra. El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande. Tucumán es una isla en la Argentina. Seguimos cerca de nuestra gente, con dificultades, pero juntos”, concluyó.
La Legislatura más peronista del país.- Monteros remarcó que la tucumana es la Cámara con más dirigentes del peronismo de la Argentina. “Esta Legislatura no tan solo tiene quórum propio, sino que tiene mayoría. Hay que reconocer la trayectoria de estos legisladores y por eso hemos querido consensuar, alinear y estar juntos para seguir construyendo el peronismo que se viene”, dijo.
Asado, empanadas y ensaladas para 400.- Se calcula que unas 400 personas participaron del almuerzo en el predio del gremio de ATSA, ya que cada dirigente fue invitado con una decena de colaboradores. Al ser el tercer y último encuentro (antes las autoridades se habían reunido con comisionados rurales y luego con intendentes), se sumaron a ex funcionarios que hoy están sin un cargo público. Empanadas, asado y ensaladas fueron pare del convite.