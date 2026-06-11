Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Alrededor de tres horas se extendió el almuerzo entre los “compañeros”. Jaldo, Acevedo, Mansilla y Monteros bajaron un mensaje de unidad, de trabajar todos juntos dejando de lado las mezquindades comarcanas ya que es más importante tener un gobierno central que una comuna o una intendencia. Afirman que entre los oradores se expuso que el territorio ya no es sólo municipios y comunas, sino que La Libertad Avanza lo extendió al ámbito virtual, y que allí también hay que militar. También se dejó saber que Chahla bregó por mayor participación de la mujer a pesar de que se les cierran los espacios políticos, algo que fue reconocido con encendidos aplausos.